إستيفاو: بالميراس سيظل دائما في قلبي

السبت، 05 يوليه 2025 - 07:51

كتب : FilGoal

إستيفاو - بالميراس - تشيلسي

أبدى إستيفاو لاعب بالميراس حزنه عقب توديع كأس العالم للأندية على يد تشيلسي بالخسارة بنتيجة 2-1.

وسجل البرازيلي الشاب هدفا لكن لم يكن كافيا ليودع فريقه بهدف عكسي جاء في الدقائق الأخيرة لصالح فريقه المستقبلي.

وقال إستيفاو: "حزين، لأننا وحدنا نعرف كم بذلنا من جهد، وكافحنا لتقديم أفضل ما لدينا في الملعب. أعلم أن كل واحد منا بذل قصارى جهده، وهذا هو الأهم".

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وأضاف "أنا فخور جدا كوني جزءا من هذا الفريق، وأنا وعائلتي ممتنون جدا لنادي بالميراس على كل ما قدموه لنا. شكرا جزيلا لكم يا بالميراس، ستبقون دائما في قلبي".

وسجل إستيفاو هدفا جعله ثاني أصغر لاعب يسجل في البطولة الحالية والخامس عبر تاريخها.

وسينضم البرازيلي الشاب لصفوف تشيلسي عقب نهاية البطولة وبدءا من الموسم المقبل.

سجل هدفا تشيلسي كل من كول بالمر وأجوستين جاي (عكسي) فيما سجل إستيفاو هدف بالميراس.

وسيلتقي تشيلسي مرة ثالثة مع فريق برازيلي في نصف النهائي وتلك المرة سيكون فلومينينسي منافسه المقبل، إذ خسر من فلامنجو في دور المجموعات وفاز على بالميراس في ربع النهائي.

ووصل تشيلسي للفوز رقم 39 هذا الموسم في جميع المسابقات خلال 62 مباراة وهو ما يحدث لأول مرة منذ 2018-19.

واستفاد تشيلسي من الهدف العكسي التاسع في البطولة والذي سجله أجوستين جاي ليتأهل لنصف النهائي، علما بأن 6 أهداف من أصل 9 استفادت منها الأندية الأوروبية حتى الآن.

إستيفاو تشيلسي بالميراس كأس العالم للأندية
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