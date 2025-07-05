لويس إنريكي: لا نفكر في الانتقام من بايرن ميونيخ بكأس العالم للأندية

السبت، 05 يوليه 2025 - 07:44

كتب : FilGoal

لويس إنريكي

أوضح لويس إنريكي المدير الفني لـ باريس سان جيرمان أن الفريق لن يفكر في الانتقام من بايرن ميونيخ خلال مواجهة كأس العالم للأندية 2025.

ويلتقي الفريقان في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ضمن مباريات ربع نهائي البطولة المقامة في أمريكا.

وقال المدير الفني لـ باريس سان جيرمان في المؤتمر الصحفي: "واجهنا بايرن بالفعل ونعرفه جيدا. ستكون مباراة مفتوحة بين فريقين هجوميين. أنا متأكد من أن الجماهير ستقدر ذلك. نريد مواصلة المنافسة، هذا هدفنا الواضح".

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وأضاف "عانينا من ضعف الأداء في بداية الموسم، وخاصة في دوري أبطال أوروبا. لا أعرف أين حدثت نقطة التحول، لكنني سعيد جدا بتطور الفريق وسعيد جدا بالموسم. هل يتحدث اللاعبون عن الانتقام؟ بالنسبة لي، الأمر مختلف بعض الشيء. لا أشعر بالانتقام. مقارنة بماذا؟ مباراة في الدوري؟ ستكون ربع النهائي، وهذا كافٍ بالنسبة لي لتحفيزي".

وسبق أن فاز بايرن ميونيخ على باريس سان جيرمان بنتيجة 1-0 في مرحلة المجموعة من دوري أبطال أوروبا هذا الموسم في شهر نوفمبر الماضي.

وعن موقف عثمان ديمبيلي من المشاركة في اللقاء أجاب: "تدرب عثمان مع الفريق طوال الأسبوع. أنا سعيد جدا بعودته للفريق، لكن هذا ليس الوقت المناسب لإخبار الخصم بمعلومات سنرى حالته".

وأتم "وفاة جوتا ربما يكون هذا أسوأ خبر تلقيناه. عالم كرة القدم في حالة صدمة. إنه لأمر مأساوي. إنه أمر صعب للغاية على الجميع، وخاصة على البرتغاليين. إنه أمر صعب، علينا أن نتقبله، ولكنه صعب للغاية".

وحقق باريس سان جيرمان ثلاثية تاريخية الموسم المنقضي بالتتويج بلقب الدوري الفرنسي وكأس فرنسا ودوري أبطال أوروبا.

وسيلتقي الفائز من تلك المواجهة المرتقبة مع الفائز من مباراة ريال مدريد ضد بوروسيا دورتموند في نصف النهائي.

وحجز فريقا تشيلسي وفلومينينسي بطاقة التأهل لنصف النهائي وسيلتقيا سويا يوم الثلاثاء المقبل في المربع الذهبي.

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