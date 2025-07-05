مدرب بالميراس يكشف سبب الخسارة من تشيلسي

يرى أبيل فيريرا المدير الفني لـ بالميراس أن التفاصيل كانت سببا في توديع فريقه لكأس العالم للأندية 2025 على يد تشيلسي بنتيجة 2-1.

وتأهل البلوز للمربع الذهبي وسيلتقي مع فلومينينسي البرازيلي في الثلاثاء المقبل الساعة 10 مساءً.

وقال المدير الفني لـ بالميراس عبر DAZN: "التفاصيل، من الصعب أن تستقبل هدفا في الشوط الثاني من ركنية، الأمر صعب لكن علينا قبوله".

وأضاف "في الشوط الأول كان تشيلسي أفضل منا لكننا بين الشوطين أجرينا بعض التعديلات وللأسف لم نسجل هدفا ثانيا لكن قاتلنا حتى النهاية".

وأتم "المباراة حددتها تفاصيل، فخور وحزين بسبب الهدف الثاني لكن هذه كرة القدم وعلينا قبول الأمر والمضي قدما".

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سجل هدفا تشيلسي كل من كول بالمر وأجوستين جاي (عكسي) فيما سجل إستيفاو هدف بالميراس.

وسيلتقي تشيلسي مرة ثالثة مع فريق برازيلي في نصف النهائي وتلك المرة سيكون فلومينينسي منافسه المقبل، إذ خسر من فلامنجو في دور المجموعات وفاز على بالميراس في ربع النهائي.

ووصل تشيلسي للفوز رقم 39 هذا الموسم في جميع المسابقات خلال 62 مباراة وهو ما يحدث لأول مرة منذ 2018-19.

واستفاد تشيلسي من الهدف العكسي التاسع في البطولة والذي سجله أجوستين جاي ليتأهل لنصف النهائي، علما بأن 6 أهداف من أصل 9 استفادت منها الأندية الأوروبية حتى الآن.