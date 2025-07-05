بالمر: متحمسون لانضمام إستيفاو في تشيلسي

أشاد كول بالمر لاعب تشيلسي بأداء إستيفاو لاعب بالميراس، وكشف كيف سجل هدفه والذي قاد البلوز لنصف نهائي كأس العالم للأندية 2025.

وتأهل البلوز للمربع الذهبي وسيلتقي مع فلومينينسي البرازيلي في الثلاثاء المقبل الساعة 10 مساءً بعد الفوز بنتيجة 2-1.

وقال كول بالمر لاعب تشيلسي عبر DAZN: "عملت على الهدف خلال التدريبات، رأيت مساحة وركضت نحوها وسجلت".

وأضاف "ماريسكا طلب منا بين شوطي اللقاء أن نكون هادئين ونزيد عدد التمريرات".

وأتم "إستيفاو لاعب جيد ونحن متحمسون لأن ينضم لنا".

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سجل هدفا تشيلسي كل من كول بالمر وأجوستين جاي (عكسي) فيما سجل إستيفاو هدف بالميراس.

وسيلتقي تشيلسي مرة ثالثة مع فريق برازيلي في نصف النهائي وتلك المرة سيكون فلومينينسي منافسه المقبل، إذ خسر من فلامنجو في دور المجموعات وفاز على بالميراس في ربع النهائي.

ووصل تشيلسي للفوز رقم 39 هذا الموسم في جميع المسابقات خلال 62 مباراة وهو ما يحدث لأول مرة منذ 2018-19.

واستفاد تشيلسي من الهدف العكسي التاسع في البطولة والذي سجله أجوستين جاي ليتأهل لنصف النهائي، علما بأن 6 أهداف من أصل 9 استفادت منها الأندية الأوروبية حتى الآن.