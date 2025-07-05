ماريسكا: مباراة صعبة مثلما توقعنا.. وسعيد لأن إستيفاو سجل

أبدى إنزو ماريسكا المدير الفني لـ تشيلسي سعادته بالتأهل لنصف نهائي كأس العالم للأندية وبتسجيل إستيفاو لاعب بالميراس هدفا.

وتأهل البلوز للمربع الذهبي وسيلتقي مع فلومينينسي البرازيلي في الثلاثاء المقبل الساعة 10 مساءً.

وقال الإيطالي عبر DAZN: "كانت مباراة صعبة مثلما توقعنا، وكنا بحاجة للكثير من الطاقة لأننا في نهاية الموسم وهم في البداية لذلك طاقتهم مختلفة".

وأضاف "أريد تهنئة اللاعبين لأنهم كان جيدين للغاية، سعيد لأننا فزنا وسعيد لأن إستيفاو سجل، إنها ليلة مثالية".

وسجل إستيفاو هدفا لكنه لم يكن كافيا أمام فريقه المستقبلي، إذ سينتقل لتشيلسي بعد نهاية البطولة لبدء مشواره الأوروبي بعد مسيرة رائعة مع بالميراس.

سجل هدفا تشيلسي كل من كول بالمر وأجوستين جاي (عكسي) فيما سجل إستيفاو هدف بالميراس.

وسيلتقي تشيلسي مرة ثالثة مع فريق برازيلي في نصف النهائي وتلك المرة سيكون فلومينينسي منافسه المقبل، إذ خسر من فلامنجو في دور المجموعات وفاز على بالميراس في ربع النهائي.

ووصل تشيلسي للفوز رقم 39 هذا الموسم في جميع المسابقات خلال 62 مباراة وهو ما يحدث لأول مرة منذ 2018-19.

واستفاد تشيلسي من الهدف العكسي التاسع في البطولة والذي سجله أجوستين جاي ليتأهل لنصف النهائي، علما بأن 6 أهداف من أصل 9 استفادت منها الأندية الأوروبية حتى الآن.