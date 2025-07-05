مواجهة برازيلية جديدة.. تشيلسي لنصف نهائي مونديال الأندية بهدف عكسي ضد بالميراس

تأهل تشيلسي لنصف نهائي كأس العالم للأندية 2025 بالفوز على بالميراس بنتيجة 2-1 في ثاني مباريات ربع النهائي والتي أقيمت على ملعب لينكولن فايننشال فيلد.

سجل هدفا تشيلسي كل من كول بالمر وأجوستين جاي (عكسي) فيما سجل إستيفاو هدف بالميراس.

وسيلتقي تشيلسي مرة ثالثة مع فريق برازيلي في نصف النهائي وتلك المرة سيكون فلومينينسي منافسه المقبل، إذ خسر من فلامنجو في دور المجموعات وفاز على بالميراس في ربع النهائي.

ووصل تشيلسي للفوز رقم 39 هذا الموسم في جميع المسابقات خلال 62 مباراة وهو ما يحدث لأول مرة منذ 2018-19.

واستفاد تشيلسي من الهدف العكسي التاسع في البطولة والذي سجله أجوستين جاي ليتأهل لنصف النهائي، علما بأن 6 أهداف من أصل 9 استفادت منها الأندية الأوروبية حتى الآن.





























































التشكيل

أجرى أبيل فيريرا مدرب بالميراس 3 تغييرات حيث بدأ برونو فوكس وميكائيل في قلب الدفاع لتعويض غياب جوستافو جوميز للإيقاف وموريلو للإصابة، فيما يبدأ فاندرلان كظهير أيسر لتعويض غياب خواكين بيكيريز بسبب الإيقاف.

في المقابل بدأ ريس جيمس في خط وسط تشيلسي لكن عوضه أندري سانتوس قبل انطلاق المباراة دون أن يعلن النادي السبب.

وقاد ليام ديلاب الهجوم مع تواجد جواو بيدرو الوافد الجديد على مقاعد البدلاء.

وصف المباراة

بدأت المباراة هادئة بعض الشيء وجاء التهديد الأول عن طريق كول بالمر بتسديدة تصدى لها ويفرتون في الدقيقة 4.

وفي الدقيقة 16 جاء أول أهداف اللقاء تمريرة وصلت لكول بالمر أمام منطقة الجزاء الذي توغل وسدد كرة أرضية سكنت الشباك معلنة تقدم البلوز.

هدف هو الأول لبالمر من لعب مفتوح منذ 172 يوما مع تشيلسي في جميع المسابقات.

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سيطر تشيلسي على الكرة لكن دون خطورة محققة على الفريق البرازيلي.

وفي الدقيقة 42 تصدى روبرت سانشيز لرأسية فاندرلان على مرتين ليمنع التعادل في أول ظهور هجومي للفريق البرازيلي.

وتحصل ليام ديلاب على بطاقة صفراء في الثواني الأخيرة من الشوط الأول ليغيب عن اللقاء المقبل بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

في الشوط الثاني ظهرت نوايا بالميراس الهجومية مع ضغط قوي بحثا عن التعادل.

وفي الدقيقة 53 أرسل ريتشارد ريوس عرضية أرضية لإستيفاو الذي سدد كرة مباغتة بدلا من إرسال عرضية سكنت شباك سانشيز.

هدف هو الأول لإستيفاو في البطولة جعله ثاني أصغر لاعب يسجل في النسخة الحالية بعمر 18 عاما و71 يوما والخامس في تاريخ البطولة.

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FROM A NEARLY IMPOSSIBLE ANGLE!



ESTÊVÃO scores a massive goal, first one in the tournament and against the club he's joining!@Palmeiras 1 - @ChelseaFC 1 pic.twitter.com/CQpkWky1K0 — DAZN Football (@DAZNFootball) July 5, 2025

بعد الهدف شارك جواو بيدرو لأول مرة بقميص تشيلسي بعد أيام من انضمامه قادما من برايتون.

وفي الدقيقة 66 مرت تسديدة بيدرو بجوار القائم الأيمن.

وقبل 7 دقائق على نهاية اللقاء أرسل مالو جوستو عرضية ارتطمت بقدم أجوستين جاي وغالطت الحارس وسكنت الشباك معلنة تقدم تشيلسي.

Gusto restores the @ChelseaFC lead! Going down as an Weverton Own Goal due to a deflection on the back line. pic.twitter.com/gKpM6jjXCU — DAZN Football (@DAZNFootball) July 5, 2025

وكاد البديل باولينيو أن يسجل هدفا من مجهود فردي بعد مرتدة سريعة في الدقيقة 85 لكن كرته مرت بجوار القائم الأيسر.

وتحصل ليفي كولويل على بطاقة صفراء سيغيب على إثرها عن اللقاء المقبل.

وفي الوقت بدلا من الضائع كاد تشيلسي أن يزيد من تقدمه عن طريق نوني مادوكي وجواو بيدرو لكن الحارس ويفرتون منعهما لتنتهي المباراة بفوز البلوز 2-1.