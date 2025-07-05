أمام فريقه المستقبلي.. إستيفاو يهز شباك تشيلسي وينضم لقائمة أصغر المسجلين في مونديال الأندية

وقّع إستيفاو لاعب بالميراس الشاب على أول أهدافه في كأس العالم للأندية 2025 أمام تشيلسي الإنجليزي في ربع النهائي.

ويلتقي الفريقان على ملعب لينكولن فايننتشال فيلد في مدينة فلالديفيا من أجل حجز ثاني بطاقات المربع الذهبي.

وأصبح ابن الـ 18 عاما و71 يوما ثاني أصغر لاعب يسجل في النسخة الحالية من البطولة بعد رودريجو مورا لاعب بورتو البرتغالي الذي سجل ضد الأهلي بعمر 18 عاما و49 يوما.

وبشكل عام أصبح خامس أصغر لاعب يسجل في تاريخ البطولة.

وإليكم قائمة أصغر المسجلين في تاريخ البطولة

ألكسندر باتو – 17 عاما و102 يوما

روبرتو دي لا روزا – 17 عاما و346 يوما

هيون سيونج لي – 18 عاما ويوم واحد

رودريجو مورا – 18 عاما و49 يوما

إستيفاو – 18 عاما و71 يوما

video:1

FROM A NEARLY IMPOSSIBLE ANGLE!



ESTÊVÃO scores a massive goal, first one in the tournament and against the club he's joining!@Palmeiras 1 - @ChelseaFC 1 pic.twitter.com/CQpkWky1K0 — DAZN Football (@DAZNFootball) July 5, 2025

كما أصبح إستيفاو اللاعب البرازيلي رقم 21 الذي يسجل في النسخة الحالية من البطولة ما يجعل البرازيل أكثر دولة سجل لاعبيها أهداف في نسخة 2025.

هدف إستيفاو الأول في مونديال الأندية يأتي في شباك فريقه المستقبلي إذ سينضم للبلوز بنهاية البطولة.

وفي حال انتصر بالميراس سيستمر البرازيلي الشاب مع فريقه إذ سيقصي فريقه المستقبلي.

وإذا فاز تشيلسي بالمباراة ستكون تلك آخر مباراة له بقميص بالميراس قبل التحول للبلوز.

وسيلتقي الفائز من تلك المباراة مع فلومينينسي في نصف النهائي بعدما فاز على الهلال السعودي 2-1.

يذكر أن الفائز من تلك المباراة سيحصد 21 مليون دولار تضاف لخزينة النادي.