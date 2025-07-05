الإنجليزي العاشر.. بالمر يهز الشباك لأول مرة منذ 172 يوما أمام بالميراس

السبت، 05 يوليه 2025 - 05:20

كتب : FilGoal

كول بالمر - تشيلسي

عاد كول بالمر للتسجيل من جديد بقميص تشيلسي الإنجليزي بعدما هز شباك بالميراس البرازيلي في ربع نهائي كأس العالم للأندية.

ويلتقي الفريقان على ملعب لينكولن فايننتشال فيلد في مدينة فلالديفيا من أجل حجز ثاني بطاقات المربع الذهبي.

وسجل بالمر الهدف الأول في اللقاء في الدقيقة 16 بعد توغل صوب منطقة الجزاء وتسديدة أرضية على يمين الحارس ويفرتون.

الهدف هو الأول لبالمر من لعب مفتوح منذ 172 يوما عندما هز شباك بورنموث في يناير الماضي بالدوري الإنجليزي.

ومنذ ذلك الحين اكتفى بالمر بتسجيل هدف وحيد جاء عن طريق ركلة جزاء ضد ليفربول في الرابع من مايو الماضي، قبل أن ينهي الأمور في لقاء اليوم.

ووصل بالمر للهدف رقم 41 مع تشيلسي خلال 95 مباراة بالإضافة لـ 28 تمريرة حاسمة.

وبات بالمر عاشر لاعب إنجليزي يسجل هدفا في كأس العالم للأندية.

وسجل كل من فيل فودين وهاري كين وجود بيلينجهام وجوب بيلينجهام وليام ديلاب وتوسين أدارابيويوو وكيرنان دوسبيري هال وتيريك جورج ورييس جيمس قبل بالمر في البطولة المقامة حاليا.

وسيلتقي الفائز من تلك المباراة مع فلومينينسي في نصف النهائي بعدما فاز على الهلال السعودي 2-1.

يذكر أن الفائز من تلك المباراة سيحصد 21 مليون دولار تضاف لخزينة النادي.

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