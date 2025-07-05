للاغتصاب والاعتداء الجنسي.. توجيه 6 تهم لـ توماس بارتي

وجهت 6 تهم للغاني توماس بارتي لاعب أرسنال الإنجليزي بواقع 5 تهم للاغتصاب وواحدة للاعتداء الجنسي.

توماس بارتي النادي : لاعب حر

ويأتي ذلك بعد أيام قليلة من نهاية تعاقده مع أرسنال الإنجليزي ورحيله عن الفريق.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية "BBC" فإن وقائع الاتهامات حدثت بين 2021 و2022 حسبما جاء في ملفات الشرطة.

وتتضمن التهم 3 سيدات مختلفات، حيث حاول اغتصاب سيدة واحدة مرتين، وسيدة أخرى حاول اغتصابها 3 مرات، وأخرى حاول الاعتداء عليها جنسيا.

ونفى لاعب الوسط الغاني كل التهم وفقا لمحاميه في تصريح لبي بي سي: " ينفي توماس بارتي جميع التهم الموجهة إليه ونرحب بفرصة تبرئة اسمه".

وبدأ التحقيق في الأمر في فبراير 2022 ولم يُكشف حينها عن الاسم.

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وقال متحدث باسم أرسنال: "انتهى عقد اللاعب في 30 يونيو. ونظرًا للإجراءات القانونية الجارية، يتعذر على النادي التعليق على القضية".

وسيمثل بارتي أمام محكمة وستمنستر الجزئية يوم الثلاثاء 5 أغسطس المقبل.

وانضم بارتي لصفوف أرسنال في 2020 مقابل 45 مليون جنيه إسترليني قادما من أتليتكو مدريد.

وشارك بقميص الجنرز في 130 مباراة سجل خلالها 9 أهداف.

كما خاض أكثر من 50 مباراة بقميص منتخب غانا جاء آخرها في مارس الماضي خلال تصفيات كأس العالم 2026.