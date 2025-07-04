القباني: الرمادي أراد مشاركة زيزو ضد بيراميدز.. وهذه تفاصيل أزمة حمدي

كشف وائل القباني مدير الكرة السابق لـ الزمالك أن أيمن الرمادي أراد مشاركة زيزو ضد بيراميدز في نهائي كأس مصر.

وقال القباني لـ دي إم سي: "الرمادي كان يريد إشراك زيزو في نهائي كأس مصر لكنني رفضت وكذلك مجلس الإدارة، لأن الجماهير من الممكن أن تهاجم زيزو، اللاعب كان وافق بعد حديث الرمادي لكن بشرط الحماية، لكنه كان لا يريد المشاركة".

وتابع "علاقتي بأيمن الرمادي لم تكن أفضل شيء بسبب اتخاذه قرارات بشكل مفاجئ وطريقة تعامله، الرمادي طلب عقد اجتماعا مع اللاعبين بدون أي فرد من الجهاز الفني ولذلك شعر الجميع بالضيق".

وواصل "تعيين مديرا للكرة ليس من أبناء النادي لم يعجبني وغير صحيح لأنها تعني عدم وجود أبناء للزمالك قادرين على تحمل المسؤولية".

وأكمل "محمد عواد كان لا يمانع لعب صبحي أساسيا، لكن رفض بأن يلعب في أي مباراة عندما نحتاجه، لكن رفضنا وفهم الأمر".

وكشف "في أزمة مباراة سيراميكا كليوباترا كان عواد ينتظر بأن ينهض صبحي مرة أخرى من الإصابة وكان يريد دهان للتسخين بسبب وجود الأطباء في الملع".

وأوضح "الرمادي طلب بتوقيع غرامة مباشرة لعواد وطلب التحقيق عقب المباراة لكن رفضت الأمر واكتفيت بالغرامة والعلاقة أصبحت أفضل الآن".

وأردف "في نهائي كأس مصر رأيت اعتراضات بشكل غير لائق على الحكام وسيف جعفر اعترض على مقاعد البدلاء ولا يعد ذلك دوره وتدخل نبيل عماد للدفاع عنه وطلبت منه الصمت".

وفسر "عبد الله السعيد كان لديه 4 ملايين جنيه بعد ظهوره في إعلان، وكان لا يستطيع التدريب بسبب الإصابة، وواجه مشكلة في التجديد بعد عدم تنفيذ الاتفاق في تجديد عقده والتفاوض معه مجددا، طلبت منه المجيء للتدرب لعدم ربط الأمر بأي مشكلة ووافق على الفور".

وأكمل "في الفترة التي عملنا فيها جعلنا اللاعبين يمنحوا للفريق كل شيء بسبب احترامهم لنا حتى في وقت عدم حصولهم لكل مستحقاتهم بسبب صراحتنا معهم".

وعن مستقبل السعيد قال: "أؤيد استمرار عبد الله السعيد لموسم آخر".

وعن أزمة أحمد حمدي قال: "هاتفني محمد أسامة وسألني بشأن أموال سفر أحمد حمدي وقلت له إنها تحولت في حسابه البنكي".

وأكمل "وزعت 15 مليون جنيه على الجهاز الفني واللاعبين المغتربين وعمال غرفة تغيير الملابس وسفر أحمد حمدي والمثلوثي والباقي بالتساوي، ولم أمنح الونش وعبد الله السعيد ومحمد شحاتة لأنهم حصلوا على أكثر من 75% من قيمة عقودهم ووافقوا لأن ذلك العدل، الونش حصل على أموال بعد تجديد عقده".

وتابع "أرسلت لمحمد أسامة إثبات بتحويل أموال سفر أحمد حمدي وقلت للاعب بالأمر وكان يعتقد أنها من عقده، لكنه فهم الأمر خطأ بسبب فارق العملة، وسيتم تفعيل الأموال في حسابه بعد الإجازة، وقال لي إنني سأرد الأموال، لم أوقع عقوبة عليه لأن مهمتي انتهت بنهاية الموسم، وطلبت الإدارة بعرضه للبيع بسبب سخريته على حسابه لأنني لا أتقبل إهانة أي لاعب للزمالك".

وأضاف "مفاوضات محمد السيد توقفت لرفضه عرض تجديد الزمالك مقابل 5 و6 و7 ملايين في كل عام من عقده".

وأتم "تحدثت مع أحمد سليمان وتركنا أزمته مع شيكابالا لوقت آخر، سليمان كان متعاونا للغاية وكذلك هشام نصر بعد ظروف مرض حسين لبيب لكن هناك بعض الأشخاص كانت ترفض تقديم التعاون والمساندة".