تشكيل فلومينيسي – "بيليه كولومبيا" يقود الهجوم وثلاثي في الدفاع ضد الهلال

الجمعة، 04 يوليه 2025 - 21:08

كتب : FilGoal

جون أرياس - فلومينينسي

أعلن ريناتو بورتالوبي المدير الفني لـ فلومينينسي البرازيلي تشكيل فريقه الأساسي ضد منافسه الهلال.

وسيلاقي فلومينينسي خصمه الهلال في المباراة التي ستجمعهما بعد قليل في دور ربع النهائي من كأس العالم للأندية.

ويشارك جون أرياس بشكل أساسي والمتألق طوال البطولة وبرز بشكل خاص أمام إنتر في المباراة الماضية في دور الـ16.

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ووصف أرياس بـ "بيليه كولومبيا" لكنه تحدث عن هذا التشبيه في وقت سابق (طالع التفاصيل)

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: فابيو

خط الدفاع: صامويل تشافيير - خوان بابلو فريتيس - تياجو سيلفا - إجناسيو

خط الوسط: نوناتو - فاكوندو بيرنال - ماتيوس مارتينيلي

خط الهجوم: جون أرياس - جيرمان كانو - ريني

الفريق البرازيلي بدوره أقصى منافسا أوروبيا، وهو وصيف دوري أبطال أوروبا إنتر الإيطالي، حيث هزمه 2-0.

ويتأهل الفائز من هذه المواجهة لملاقاة الفائز من تشيلسي وبالميراس.

فلومينينسي الهلال كأس العالم للأندية
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