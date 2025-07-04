تقرير فرنسي يكشف طلبات نانت المادية لبيع مصطفى محمد

كشف تقرير فرنسي عن طلبات نادي نانت المادية لبيع مصطفى محمد لاعب الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية.

مصطفى محمد النادي : نانت نانت

وأفاد موقع فوت سور 7 الفرنسي، فإن البولندي فالديمار كيتا مالك ورئيس نانت طلب 10 ملايين يورو لبيع الدولي المصري.

وكان مصدر من الأهلي قد أوضح لـ FilGoal.com حقيقة تفاوض الأحمر لضم لاعب الزمالك السابق.

وقال مصدر من الأهلي في وقت سابق لـ FilGoal.com: "حتى الآن لا توجد أي مفاوضات بين الأهلي ومصطفى محمد لأن الفريق حاليا يمتلك 3 مهاجمين بعد انضمام محمد شريف".

وكان الأهلي قد أعلن ضم محمد شريف عبر قناة النادي وبعقد يمتد لمدة 5 مواسم.

وكشفت تقارير أن نانت يرغب في بيع مصطفى محمد في الصيف الجاري. ويرتبط الدولي المصري بتعاقد حتى صيف 2027 أي لمدة موسمين مقبلين.

وانضم مصطفى محمد إلى صفوف نانت لأول مرة في صيف 2022 لمدة موسم على سبيل الإعارة من جالاتاسراي التركي.

بينما تم شراء عقد اللاعب بشكل كامل في صيف 2023.

وخاض مصطفى محمد 27 مباراة هذا الموسم في مختلف المسابقات مع نانت.

وساهم مصطفى في ستة أهدافه مع فريقه الفرنسي إذ نجح في تسجيل خمسة أهداف وصنع هدفا وحيدا.