خبر في الجول - العربي الكويتي يطلب ضم مروان حمدي مهاجم بيراميدز

الجمعة، 04 يوليه 2025 - 16:14

كتب : حامد وجدي

مروان حمدي - بيراميدز ضد سيراميكا

يرغب نادي العربي الكويتي في ضم مروان حمدي مهاجم نادي بيراميدز.

ويمتد تعاقد مروان حمدي مع بيراميدز حتى 2028.

وحسبما علم FilGoal.com فإن بيراميدز تلقى عرضا رسميا من العربي الكويتي لضم مروان حمدي على سبيل الإعارة لمدة موسم مقابل 300 ألف دولار.

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وساهم مروان حمدي في تتويج بيراميدز بلقب دوري أبطال إفريقيا.

ولعب صاحب الـ 28 عاما، 60 مباراة مع بيراميدز وسجل 17 هدفا وصنع 5 آخرين.

وانضم مروان حمدي لصفوف بيراميدز في يناير 2024 قادما من المصري.

وسبق لمروان حمدي اللعب في أندية: النصر ووادي دجلة ومصر المقاصة والزمالك وسموحة والمصري.

وعلى المستوى الدولي لعب مروان حمدي 12 مباراة دولية وسجل هدفا وحيدا بقميص منتخب مصر.

بيراميدز مروان حمدي
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