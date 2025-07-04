صلاح ينعي جوتا: زملاء الفريق يأتون ويرحلون لكن ليس بهذه الطريقة

الجمعة، 04 يوليه 2025 - 14:31

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ديوجو جوتا - كريستال بالاس - ليفربول

نعى محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، زميله ديوجو جوتا الذي لقى حتفه يوم الخميس في حادث سير.

ديوجو جوتا

النادي :

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

وتوفي جوتا وشقيقه أندريه سيلفا في حادث سير بإسبانيا صباح الخيمس، حسبما أكد ناديه ليفربول والاتحاد البرتغالي لكرة القدم.

وقال صلاح عبر حسابه على إكس: "أنا عاجزٌ عن التعبير منذ الأمس، لم أتخيل يومًا أن شيئًا ما سيُخيفني من العودة إلى ليفربول بعد التوقف."

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وأضاف "زملاء الفريق يأتون ويرحلون، لكن ليس بهذه الطريقة، سيكون من الصعب جدًا تقبّل غياب ديوجو عنا عند عودتنا."

وتابع "أتعاطف مع زوجته وأولاده، وبالطبع والديه اللذين فقدا أطفالهما فجأة."

وأتم "المقربون من ديوجو وشقيقه أندريه يحتاجون إلى كل الدعم الممكن، لن ننساهم أبدًا."

وكشفت الشرطة الإسبانية تفاصيل الحادث الذي أدى إلى وفاة ديوجو جوتا مهاجم ليفربول وشقيقه أندريه سيلفا.

ونشرت الشرطة الإسبانية بيانا عن الحادث جاء على النحو التالي:

"المعلومات المتوفرة لدينا حتى الآن هي أن السيارة، وهي من طراز لامبورجيني، تعرضت لحادث سير وانحرفت عن الطريق بسبب انفجار أحد إطاراتها أثناء تجاوز سيارة أخرى".

"وقع الحادث في الساعات الأولى من الصباح، الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش، في بلدية سيرناديلا بمقاطعة زامورا.

"اشتعلت النيران في السيارة وقُتل راكباها".

وأكد نادي ليفربول وفاة لاعبه البرتغالي ديوجو جوتا صباح الخميس.

كما أكد بيدرو بروينكا رئيس الاتحاد البرتغالي لكرة القدم أنباء وفاة ديوجو جوتا لاعب منتخب البرتغال وليفربول بسبب حادث سير.

ولقى جوتا مصرعه هو وشقيقه أندريا سيلفا بسبب حادث سير في مقاطعة زامورا بإسبانيا صباح اليوم الخميس.

وطالب الاتحاد البرتغالي في بيان رسمي السماح بالوقوف دقيقة صمت خلال مواجهة البرتغال ضد إسبانيا مساء اليوم الخميس في افتتاح منافسات أمم أوروبا للسيدات.

ولقى جوتا مصرعه عقب أسبوعين فقط من حفل زفافه الذي أجراه عقب نهاية الموسم المنقضي.

وتوفى جوتا بعمر 28 عاما قبل أيام من استعدادات ليفربول للموسم الجديد.

وكان جوتا قد انتقل إلى صفوف ليفربول في صيف 2020 قادما من ولفرهامبتون.

وخاض جوتا 49 مباراة دولية رفقة المنتخب البرتغالي ونجح في تسجيل 14 هدفا.

وكانت آخر مباريات جوتا مع كرة القدم عند تتويج منتخب البرتغال بلقب دوري الأمم الأوروبية يونيو الماضي.

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