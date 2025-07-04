أرسنال يعلن رحيل تومياسو

الجمعة، 04 يوليه 2025 - 12:55

كتب : FilGoal

تاكيهيرو تومياسو - أرسنال

أعلن نادي أرسنال رحيل الياباني تاكيهيرو تومياسو ظهير أيمن الفريق عن صفوف الجانرز.

وأوضح أرسنال في بيان رسمي: "توصلنا إلى اتفاق مع تومياسو على إنهاء عقده".

وأكمل بيان الجانرز "لسوء الحظ، حدت الإصابات من فرصة تومي في الحصول على فرصة اللعب في الموسمين الماضيين، حيث ظهر المدافع كبديل مرة واحدة فقط الموسم الماضي، وبناءً على ذلك، تم الاتفاق بالتراضي على إنهاء عقد تومي ليبدأ مرحلة جديدة في مسيرته الكروية."

أخبار متعلقة:
بي بي سي: تقدم كبير.. أرسنال الأقرب لضم جيوكيريس سكاي: أرسنال يقدم العرض الأول لكريستال بالاس للتعاقد مع إيزي من الغريم مباشرة.. أرسنال يتعاقد مع كيبا

وأتم "يتقدم نادي أرسنال لكرة القدم بالشكر الجزيل لتومي على مساهمته في النادي، ونتمنى له ولعائلته كل التوفيق في المستقبل."

وبدأ تومياسو مسيرته مع نادي أفيسبا فوكوكا في الدوري الياباني الأول، وانتقل إلى فريق سينت ترويدن البلجيكي في عام 2018 وفاز بجائزة لاعب الموسم في النادي قبل أن ينتقل إلى إيطاليا.

وكان من المفترض أن ينتهي تعاقد اللاعب مع نهاية الموسم المقبل في صيف 2026.

اللاعب الياباني صاحب الـ26 عاما انضم إلى أرسنال في صيف 2021 قادما من بولونيا الإيطالي.

ولم يخض تومياسو سوى 6 دقائق أمام سوثامبتون في الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي، فيما غاب بقية الموسم عن الظهور في قائمة الفريق بأي مباراة نتيجة الإصابة.

وطوال الـ4 مواسم رفقة الجانرز شارك تومياسو في 65 مباراة بالدوري الإنجليزي سجل خلالهم هدفين وصنع هدفا، و6 مباريات في دوري أبطال أوروبا صنع خلالهم هدفين.

كما شارك في 8 مباريات بالدوري الأوروبي صنع خلالهم هدفا.

ولعب مباراتين في كأس إنجلترا، و3 مباريات في كأس الرابطة الإنجليزية.

تومياسو أرسنال الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
صلاح ينعي جوتا: زملاء الفريق يأتون ويرحلون لكن ليس بهذه الطريقة "لم يكن يحتفل قبل الحادث ولهذا ذهب شقيقه معه".. معالج جوتا يروي الساعات الأخيرة في حياته بي بي سي: تقدم كبير.. أرسنال الأقرب لضم جيوكيريس "لن تسيروا وحدكم أبدا".. رسالة سلوت في وداع ديوجو جوتا اتحاد الكرة يعزي ليفربول والاتحاد البرتغالي في وفاة جوتا ذا أثلتيك: ريال مدريد يبدي مرونة لرحيل رودريجو.. وأرسنال يبدأ المفاوضات تواريخ مهمة في حياة جوتا القصيرة كلوب ينعي وفاة ديوجو جوتا
أخر الأخبار
تقرير تونسي: اتفاق مبدئي بين الصفاقسي وموتيابا 22 دقيقة | الوطن العربي
صلاح ينعي جوتا: زملاء الفريق يأتون ويرحلون لكن ليس بهذه الطريقة 28 دقيقة | الدوري الإنجليزي
ويليامز بعد تجديد تعاقده: لا شيء أهم من الاستماع إلى صوت قلبك ساعة | الكرة الأوروبية
المدير الرياضي لموناكو: بوجبا يحتاج إلى 3 أشهر ساعة | الكرة الأوروبية
أرسنال يعلن رحيل تومياسو 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
إنزاجي يكشف موقف نيفيز وكانسيلو من مباراة فلومينينسي بعد وفاة جوتا 2 ساعة | كأس العالم للأندية
"تركت بصمة لا تنسى".. فينجادا يوجه رسالة لـ شيكابلا عبر في الجول 2 ساعة | الكرة المصرية
حتى 2035.. نيكو ويليامز يجدد عقده مع أتلتيك بلباو 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 وكيل الحملاوي لـ في الجول: إذا لم يتواصل الأهلي معي مباشرة سأضع الزمالك كأولوية 2 كرة يد – سنواجه ألمانيا مجددا.. مصر تتفوق على سلوفينيا في بطولة العالم للشباب 3 مواجهة قوية لـ الهلال.. كل مباريات ومواعيد مباريات دور الثمانية لكأس العالم للأندية 4 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول تفاصيل القائمة الأولى للموسم الجديد من الدوري
/articles/508612/رومانو-تومياسو-يرحل-عن-أرسنال-بعد-فسخ-التعاقد-بالتراضي