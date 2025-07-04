أرسنال يعلن رحيل تومياسو

أعلن نادي أرسنال رحيل الياباني تاكيهيرو تومياسو ظهير أيمن الفريق عن صفوف الجانرز.

وأوضح أرسنال في بيان رسمي: "توصلنا إلى اتفاق مع تومياسو على إنهاء عقده".

وأكمل بيان الجانرز "لسوء الحظ، حدت الإصابات من فرصة تومي في الحصول على فرصة اللعب في الموسمين الماضيين، حيث ظهر المدافع كبديل مرة واحدة فقط الموسم الماضي، وبناءً على ذلك، تم الاتفاق بالتراضي على إنهاء عقد تومي ليبدأ مرحلة جديدة في مسيرته الكروية."

وأتم "يتقدم نادي أرسنال لكرة القدم بالشكر الجزيل لتومي على مساهمته في النادي، ونتمنى له ولعائلته كل التوفيق في المستقبل."

وبدأ تومياسو مسيرته مع نادي أفيسبا فوكوكا في الدوري الياباني الأول، وانتقل إلى فريق سينت ترويدن البلجيكي في عام 2018 وفاز بجائزة لاعب الموسم في النادي قبل أن ينتقل إلى إيطاليا.

وكان من المفترض أن ينتهي تعاقد اللاعب مع نهاية الموسم المقبل في صيف 2026.

اللاعب الياباني صاحب الـ26 عاما انضم إلى أرسنال في صيف 2021 قادما من بولونيا الإيطالي.

ولم يخض تومياسو سوى 6 دقائق أمام سوثامبتون في الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي، فيما غاب بقية الموسم عن الظهور في قائمة الفريق بأي مباراة نتيجة الإصابة.

وطوال الـ4 مواسم رفقة الجانرز شارك تومياسو في 65 مباراة بالدوري الإنجليزي سجل خلالهم هدفين وصنع هدفا، و6 مباريات في دوري أبطال أوروبا صنع خلالهم هدفين.

كما شارك في 8 مباريات بالدوري الأوروبي صنع خلالهم هدفا.

ولعب مباراتين في كأس إنجلترا، و3 مباريات في كأس الرابطة الإنجليزية.