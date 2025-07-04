لا زال مستمرا.. آرون رامسي إلى أونام بوماس المكسيكي

الجمعة، 04 يوليه 2025 - 01:28

كتب : إسلام أحمد

آرون رامسي بقميص كارديف

أعلن نادي أونام بوماس المكسيكي ضم الويلزي آرون رامسي في صفقة انتقال حر.

آرون رامسي

النادي : كارديف سيتي

بوماس أونام

ووقع رامسي على عقد يمتد لمدة موسم وحيد وأصبح أول بريطاني يلعب في تاريخ الدوري المكسيكي.

صاحب الـ 34 عاما أنهى الموسم الماضي مع كارديف سيتي في الدرجة الأولى الإنجليزية وقاد الفريق فنيا في آخر 3 جولات بعد إقالة المدير الفني.

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وعقب هبوط الفريق للدرجة الثانية الإنجليزية أعلن النادي رحيله في شهر يونيو الماضي.

ويستعد بوماس للمشاركة في مرحلة أبرتورا من الدوري المكسيكي في الفترة المقبلة إذ سيواجه سانتوس لاجونا في الجولة الأولى.

كما يشارك الفريق أيضا في بطولة كأس الدوريات والتي تجمع فرق الدوري الأمريكي والمكسيكي ويتأهل أول 3 منها بشكل مباشر إلى كأس أبطال كونكاكاف 2026.

لاعب الوسط الويلزي صاحب الـ 34 عاما بدأ مع كارديف سيتي وانتقل لأرسنال الذي استمر معه 11 موسما ثم ليوفنتوس الإيطالي ورينجرز الأسكتلندي ونيس الفرنسي.

وعاد في آخر موسمين لارتداء قميص كارديف واكتفى بالمشاركة في 23 مباراة سجل خلالها 3 أهداف.

ويعد رامسي من أعضاء الجيل التاريخي لمنتخب ويلز الذي وصل لنصف نهائي يورو 2016 وأعاد المنتخب للتأهل لكأس العالم 2018 بعد سنوات طويلة من الغياب.

أونام بوماس الدوري المكسيكي أرون رامسي
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