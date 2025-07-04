مصدر من الأهلي يوضح لـ في الجول حقيقة التفاوض لضم مصطفى محمد

الجمعة، 04 يوليه 2025 - 01:19

كتب : أحمد الخولي

مصطفى محمد - نانت - نيس - الصور من موقع النادي

كشف مصدر من الأهلي حقيقة دخول الأهلي في مفاوضات جديدة لضم مصطفى محمد لاعب نانت الفرنسي.

ولا تعد تلك المرة الأولى التي تربط فيها التقارير اسم مصطفى محمد بالأهلي، إذ كشف FilGoal.com سابقا محاولة ضم الأهلي لمهاجم منتخب مصر في أبريل الماضي.

وقال مصدر من الأهلي لـ FilGoal.com: "حتى الآن لا توجد أي مفاوضات بين الأهلي ومصطفى محمد لأن الفريق حاليا يمتلك 3 مهاجمين بعد انضمام محمد شريف".

أخبار متعلقة:
مصطفى محمد يحضر نهائي الكأس بين الزمالك وبيراميدز مصطفى محمد: أصولي وقيم راسخة تمنعاني من خوض مواجهة مونبيليه نانت يعاقب مصطفى محمد بعد رفضه المشاركة أمام مونبيليه بسبب حملة دعم المثلية مصدر من الأهلي لـ في الجول: نانت منفتح على مفاوضات بيع مصطفى محمد.. ونقطة خلاف

وكان الأهلي قد أعلن ضم محمد شريف عبر قناة النادي وبعقد يمتد لمدة 5 مواسم.

وكشفت تقارير أن نانت يرغب في بيع مصطفى محمد في الصيف الجاري. ويرتبط الدولي المصري بتعاقد حتى صيف 2027 أي لمدة موسمين مقبلين.

وانضم مصطفى محمد إلى صفوف نانت لأول مرة في صيف 2022 لمدة موسم على سبيل الإعارة من جالاتاسراي التركي.

بينما تم شراء عقد اللاعب بشكل كامل في صيف 2023.

وخاض مصطفى محمد 27 مباراة هذا الموسم في مختلف المسابقات مع نانت.

وساهم مصطفى في ستة أهدافه مع فريقه الفرنسي إذ نجح في تسجيل خمسة أهداف وصنع هدفا وحيدا.

مصطفى محمد الأهلي نانت
نرشح لكم
عمر جابر لـ شيكابالا: أنت سلسلة تاريخية فخور إني حضرت كل أجزائها مصدر من الأهلي يوضح لـ في الجول الحالة الوحيدة للموافقة على رحيل وسام أبو علي شيكابالا: كنت واثقا من التتويج بلقب الكأس.. وتعرضت للظلم بشأن ركلة الترجيح ضد الأهلي ممدوح عباس: بكيت بسبب اعتزال شيكابالا.. وسأقيم مباراة اعتزاله وسأكون شريكا له عمر جابر: شيكابالا ساهم في شعبية الزمالك الزمالك يقرر حجب القميص رقم 10 بعد اعتزال شيكابالا عبد الله السعيد: الكرة المصرية ستفتقد شيكابالا خبر في الجول - سموحة يضم خالد الغندور من المصري
أخر الأخبار
لا زال مستمرا.. آرون رامسي إلى أونام بوماس المكسيكي 36 دقيقة | أمريكا
مصدر من الأهلي يوضح لـ في الجول حقيقة التفاوض لضم مصطفى محمد 45 دقيقة | الدوري المصري
عمر جابر لـ شيكابالا: أنت سلسلة تاريخية فخور إني حضرت كل أجزائها ساعة | الدوري المصري
مصدر من الأهلي يوضح لـ في الجول الحالة الوحيدة للموافقة على رحيل وسام أبو علي ساعة | الدوري المصري
شيكابالا: كنت واثقا من التتويج بلقب الكأس.. وتعرضت للظلم بشأن ركلة الترجيح ضد الأهلي ساعة | الدوري المصري
ممدوح عباس: بكيت بسبب اعتزال شيكابالا.. وسأقيم مباراة اعتزاله وسأكون شريكا له ساعة | الدوري المصري
تقرير: عرض ضخم.. النصر يلقي بثقله للتعاقد مع مارتينيلي ساعة | سعودي في الجول
عمر جابر: شيكابالا ساهم في شعبية الزمالك ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 وكيل الحملاوي لـ في الجول: إذا لم يتواصل الأهلي معي مباشرة سأضع الزمالك كأولوية 2 كرة يد – سنواجه ألمانيا مجددا.. مصر تتفوق على سلوفينيا في بطولة العالم للشباب 3 مواجهة قوية لـ الهلال.. كل مباريات ومواعيد مباريات دور الثمانية لكأس العالم للأندية 4 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول تفاصيل القائمة الأولى للموسم الجديد من الدوري
/articles/508605/مصدر-من-الأهلي-يوضح-لـ-في-الجول-حقيقة-التفاوض-لضم-مصطفى-محمد