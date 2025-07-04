مصدر من الأهلي يوضح لـ في الجول حقيقة التفاوض لضم مصطفى محمد

كشف مصدر من الأهلي حقيقة دخول الأهلي في مفاوضات جديدة لضم مصطفى محمد لاعب نانت الفرنسي.

ولا تعد تلك المرة الأولى التي تربط فيها التقارير اسم مصطفى محمد بالأهلي، إذ كشف FilGoal.com سابقا محاولة ضم الأهلي لمهاجم منتخب مصر في أبريل الماضي.

وقال مصدر من الأهلي لـ FilGoal.com: "حتى الآن لا توجد أي مفاوضات بين الأهلي ومصطفى محمد لأن الفريق حاليا يمتلك 3 مهاجمين بعد انضمام محمد شريف".

وكان الأهلي قد أعلن ضم محمد شريف عبر قناة النادي وبعقد يمتد لمدة 5 مواسم.

وكشفت تقارير أن نانت يرغب في بيع مصطفى محمد في الصيف الجاري. ويرتبط الدولي المصري بتعاقد حتى صيف 2027 أي لمدة موسمين مقبلين.

وانضم مصطفى محمد إلى صفوف نانت لأول مرة في صيف 2022 لمدة موسم على سبيل الإعارة من جالاتاسراي التركي.

بينما تم شراء عقد اللاعب بشكل كامل في صيف 2023.

وخاض مصطفى محمد 27 مباراة هذا الموسم في مختلف المسابقات مع نانت.

وساهم مصطفى في ستة أهدافه مع فريقه الفرنسي إذ نجح في تسجيل خمسة أهداف وصنع هدفا وحيدا.