تقرير: عرض ضخم.. النصر يلقي بثقله للتعاقد مع مارتينيلي

يستعد أرسنال للنظر في عرض كبير للغاية سيصله من أجل لاعبه البرازيلي جابرييل مارتينيلي.

وبحسب بن جاكوبز صحفي توك سبورت، فإن النصر مستعد لتقديم 85 مليون يورو من أجل التعاقد مع مارتينيلي.

وكان النصر قد أعلن مؤخرا عن تجديد عقد كريستيانو رونالدو حتى صيف 2027.

بينما تستمر مفاوضاته مع البرتغالي جورجي جيسوس مدرب الهلال السابق، ليتولى قيادة العالمي.

يأتي ذلك بعد إقالة الإيطالي ستيفانو بيولي.

وانضم مارتينيلي إلى أرسنال في يوليو 2019 قادمًا من إيتوانو البرازيلي.

ولعب البرازيلي 225 مباراة مع الجانرز.

وسجل مارتينيلي 51 هدفا مع أرسنال، وصنع 29.

في الموسم الماضي سجل مارتينيلي 10 أهداف وصنع 5.