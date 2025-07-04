تقرير: عرض ضخم.. النصر يلقي بثقله للتعاقد مع مارتينيلي
الجمعة، 04 يوليه 2025 - 00:08
كتب : FilGoal
يستعد أرسنال للنظر في عرض كبير للغاية سيصله من أجل لاعبه البرازيلي جابرييل مارتينيلي.
جابرييل مارتينيللي
النادي : أرسنال
وبحسب بن جاكوبز صحفي توك سبورت، فإن النصر مستعد لتقديم 85 مليون يورو من أجل التعاقد مع مارتينيلي.
وكان النصر قد أعلن مؤخرا عن تجديد عقد كريستيانو رونالدو حتى صيف 2027.
بينما تستمر مفاوضاته مع البرتغالي جورجي جيسوس مدرب الهلال السابق، ليتولى قيادة العالمي.
يأتي ذلك بعد إقالة الإيطالي ستيفانو بيولي.
وانضم مارتينيلي إلى أرسنال في يوليو 2019 قادمًا من إيتوانو البرازيلي.
ولعب البرازيلي 225 مباراة مع الجانرز.
وسجل مارتينيلي 51 هدفا مع أرسنال، وصنع 29.
في الموسم الماضي سجل مارتينيلي 10 أهداف وصنع 5.
نرشح لكم
من سان سيباستيان إلى الرياض.. الشباب يعلن التعاقد مع ألجواسيل اليوم: عاصفة رعدية تؤجل مران الهلال الأخير قبل مواجهة فلومينينسي تمهيدا لإعلان التعاقد مع جالتييه.. نيوم يعلن رحيل شاموسكا منتخب السعودية يستعد لملحق آسيا بمواجهة التشيك وديا نيوم يضم سعيد بن رحمة بشكل نهائي تقرير: النصر يوقف قرار هييرو بشأن مخالصة بروزوفيتش الرياضية: تعاقد حمد الله مع الهلال 6 أشهر.. والاتفاق على خوض كأس العالم فقط الشرق الأوسط: شروط خيسوس تؤخر توقيعه للنصر.. ورونالدو يتدخل