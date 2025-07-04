"لم يكن يحتفل قبل الحادث ولهذا ذهب شقيقه معه".. معالج جوتا يروي الساعات الأخيرة في حياته

الجمعة، 04 يوليه 2025 - 00:01

كتب : FilGoal

ديوجو جوتا - ليفربول - كارلسروه

كشف ميجيل جونسالفيش معالج الراحل ديوجو جوتا ما حدث في الساعات الأخيرة حين رآه لآخر مرة قبل الحادث الذي أودى بحياته.

وكان جوتا يكمل علاجه بسبب حالة يعانيها في الرئة نتجت عن إصابته أمام تشيلسي في أكتوبر الماضي، والتي استلزمت جراحة في الضلوع.

وهذا كان سبب رحلة البرتغالي الأخيرة في سيارته، حيث كان متجها للميناء من أجل العودة إلى إنجلترا في رحلة بحرية، لأن الأطباء نصحوه ضد السفر بالطيران في ظل حالته الرئوية الحالية.

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وقال جونسالفيش في تصريحاته لصحيفة ريكورد البرتغالية: "كان متحمسًا وواثقا من تعافيه ومتفائلا بالموسم المقبل. ودغته هو وشقيقه أندري حوالي الساعة 8:30 مساءً. كان شقيقه رفيقا رائعا وقرر الذهاب معه في الرحلة البحرية ليقضي وقتا أطول معه".

وأضاف "كانا يعتزمان السفر ليلًا لأن الجو يكون أقل حرارة. قال لي إن الرحلة ستستغرق حوالي ثماني ساعات، لكنهما سيتوقفان في فندق بمنطقة بورجوس للراحة".

وأوضح "كان ديوجو واعيا جدا بأخلاقياته المهنية. كان من المفترض أن يصلا إلى سانتاندير اليوم لركوب القارب ثم التوجه إلى إنجلترا".

وتابع "العائلة كانت ستصل لاحقًا بالطائرة لترتيب أوضاعهم خلال عطلة نهاية الأسبوع، ثم في يوم الاثنين، كان لديهم موعد طبي مقرر في ليفربول لتقييم الحالة".

واختتم "قرأت بعض الأمور المؤسفة على الإنترنت وسمعت حتى بعضها في وسائل الإعلام. لأكون واضحا: ديوجو وأندري لم يكونا يحتفلان على الإطلاق (قبل الحادث). لم تكن هناك أي أمور تستدعي الانتقاد".

ماذا حدث؟

أكد نادي ليفربول وفاة لاعبه البرتغالي ديوجو جوتا صباح الخميس.

وذكرت جريدة ماركا خبر وفاة اللاعب وشقيقه في حادث سير، قبل أن يؤكد الاتحاد البرتغالي لكرة القدم وناديه ليفربول الخبر.

ونشرت الشرطة الإسبانية بيانا عن الحادث جاء على النحو التالي:

"المعلومات المتوفرة لدينا حتى الآن هي أن السيارة، وهي من طراز لامبورجيني، تعرضت لحادث سير وانحرفت عن الطريق بسبب انفجار أحد إطاراتها أثناء تجاوز سيارة أخرى".

"وقع الحادث في الساعات الأولى من الصباح، الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش، في بلدية سيرناديلا بمقاطعة زامورا.

"اشتعلت النيران في السيارة وقُتل راكباها".

ولقى جوتا مصرعه عقب أسبوعين فقط من حفل زفافه الذي أجراه عقب نهاية الموسم المنقضي.

وتوفى جوتا بعمر 28 عاما قبل أيام من استعدادات ليفربول للموسم الجديد.

وكان جوتا قد انتقل إلى صفوف ليفربول في صيف 2020 قادما من ولفرهامبتون.

وخاض جوتا 49 مباراة دولية رفقة المنتخب البرتغالي ونجح في تسجيل 14 هدفا.

وكانت آخر مباريات جوتا مع كرة القدم عند تتويج منتخب البرتغال بلقب دوري الأمم الأوروبية يونيو الماضي.

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