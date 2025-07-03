وفاة بيتر روفاي حارس نيجيريا الأسطوري

أعلن الاتحاد النيجيري لكرة القدم وفاة بيتر روفاي الحارس الأسطوري للنسور.

وتوفي روفاي اليوم الخميس، عن عمر ناهز 62 عاما.

وكتب الاتحاد النيجيري عبر حسابه الرسمي: "ننعي رحيل حارس مرمى منتخب نيجيريا الأسطوري بيتر روفاي، أحد عمالقة كرة القدم النيجيرية وبطل كأس الأمم الأفريقية ١٩٩٤."

وأكمل الاتحاد النيجيري "سيبقى إرثك خالدًا بين الخشبات الثلاث، سيبقى في قلوبنا دائمًا."

بيتر روفاي لعب خلال مسيرته 65 مباراة دولية مع النسور.

شارك روفاي في كأسي العالم 1994 في الولايات المتحدة الأمريكية، و1998 في فرنسا.

كما شارك في كأس الأمم الإفريقية 1984، و1988، و1994 التي توج بها المنتخب النيجيري

ولعب بيتر روفاي لأندية لوكيرين البلجيكي، وفييرينسي، وجيل فيسنتي البرتغاليين، وديبورتيفو لاكورونيا الإسباني.