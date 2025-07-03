بي بي سي: تقدم كبير.. أرسنال الأقرب لضم جيوكيريس

الخميس، 03 يوليه 2025 - 21:20

كتب : FilGoal

فيكتور جيوكيريس - سبورتنج لشبونة

يواصل أرسنال سعيه للتعاقد مع فيكتور جيوكيريس مهاجم سبورتينج لشبونة البرتغالي.

وبحسب سامي مقبل صحفي بي بي سي فإن أرسنال أحرز تقدما في مفاوضات ضم جيوكيريس في الساعات القليلة الماضية.

وبذلك صار النادي اللندني هو الأقرب للحصول على خدمات المهاجم السويدي.

وشارك المهاجم السويدي مع سبورتنج لشبونة الموسم الماضي في 52 مباراة، تمكن من تسجيل 54 هدفا، وصناعة 13 هدف.

وكشفت وسائل الإعلام البرتغالية، أن السويدي فيكتور جيوكيريس لاعب سبورتنج لشبونة أبلغ رئيس النادي فارانداس بعدم عودته من جديد للفريق.

وأوضحت الصحيفة سبب تدهور العلاقة بين جيوكيريس ورئيس النادي جاء بسبب عدم السماح للاعب بالرحيل بـ60 مليون يورو كما هو متفق عليه.

وقال رئيس سبورتنج لشبونة لوسائل الإعلام: "اللاعب لن يرحل بـ60 مليون".

وأوضح "هو ووكيله يعرفان المبلغ المطلوب من أجل الرحيل وأعتقد أن إغلاق سوق الانتقالات هو الحل المناسب لكل هذا".

وينتهي عقد جيوكيريس صيف 2028.

أرسنال جيوكيريس الدوري الإنجليزي
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