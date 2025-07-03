تمهيدا لإعلان التعاقد مع جالتييه.. نيوم يعلن رحيل شاموسكا

أعلن نادي نيوم السعودي رحيل مدربه البرازيلي بريكليس شاموسكا بالتراضي.

وكشف نيوم عبر حسابه الرسمية: "إدارة نادي نيوم الرياضي تتفق على إنهاء العلاقة التعاقدية بالتراضي مع المدرب شاموسكا"

وقدم نيوم الشكر لمدربه على الفترة التي قضاها مع الفريق "شكرًا لك على كل ما قدمته شاموسكا".

وقاد شاموسكا فريق نيوم للتأهل إلى دوري روشن السعودي لأول مرة في تاريخه.

وتوصل نيوم لاتفاق مع المدرب الفرنسي كريستوف جالتييه لتدريب الفريق الموسم المقبل.

وحسب صحيفة الشرق الأوسط فإن اتفاق نيوم مع جالتييه سيمتد لموسمين.

وذكرت التقارير السعودية أن نيوم عرضت على شاموسكا العودة إلى التعاون مع التكفل بمبلغ مليون دولار كجزء من راتبه السنوي، لكونه يتبقى في عقده مع النادي موسما كاملا.

ويضم نادي نيوم بين صفوفه المدافع المصري أحمد حجازي، والجناح الجزائري سعيد بن رحمة.

ونجح في ضم ألكسندر لاكازيت مهاجم أولمبيك ليون في صفقة انتقال حر.

وسبق لجالتييه تدريب باريس سان جيرمان وليل وخاض آخر تجاربه مع الدحيل القطري.