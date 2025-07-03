الصفقة الخامسة.. يسري وحيد إلى البنك الأهلي

انضم قادما من الترسانة على سبيل الإعارة لمدة موسم لطلائع الجيش ثم أصبح لاعبا بشكل نهائي للفريق بنهاية موسم 2023-24، بعدما ارتبط اسمه بالانتقال لصفوف الزمالك وزد من قبل.

سبق وأن حدد الترسانة قيمة 10 ملايين جنيه لبيع اللاعب و20% من نسبة إعادة البيع للتخلي عنه.

لاعب شبين الأسبق يشغل أكثر من مركز أبرزها الظهير والجناح الأيسر، وسجل في الدرجة الثانية 6 أهداف مع الترسانة وتصدر ترتيب هدافي فريقه.

سجل هدف افتتاح الدوري المصري الموسم قبل الماضي ضد البنك الأهلي.