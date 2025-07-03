الصفقة الخامسة.. يسري وحيد إلى البنك الأهلي

الخميس، 03 يوليه 2025 - 20:35

كتب : حامد وجدي

يسري وحيد - طلائع الجيش ضد الأهلي

أعلن نادي البنك الأهلي التعاقد مع يسري وحيد لاعب طلائع الجيش بعقد يمتد لمدة 3 مواسم.

وسبق أن كشف FilGoal.com اقتراب البنك الأهلي من الحصول على توقيع جناح طلائع الجيش استعدادا للموسم المقبل. (طالع التفاصيل)

وأعلن البنك الأهلي ضم كل من أحمد أمين قفة من إنبي وأحمد طارق سليمان من بروكسي وعمرو الجزار ومحمد أشرف من غزل المحلة، ليصبح وحيد خامس التعاقدات.

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صاحب الـ 27 عاما انضم لصفوف طلائع الجيش في 2023 وخلال موسمين خاض 61 مباراة وسجل 8 وصنع 4 ووصل لنهائي كأس عاصمة مصر 2024 وخسر أمام سيراميكا كليوباترا.

ويجيد يسري وحيد اللعب في مركزي الجناح الأيمن والأيسر.

من هو يسري وحيد؟

انضم قادما من الترسانة على سبيل الإعارة لمدة موسم لطلائع الجيش ثم أصبح لاعبا بشكل نهائي للفريق بنهاية موسم 2023-24، بعدما ارتبط اسمه بالانتقال لصفوف الزمالك وزد من قبل.

سبق وأن حدد الترسانة قيمة 10 ملايين جنيه لبيع اللاعب و20% من نسبة إعادة البيع للتخلي عنه.

لاعب شبين الأسبق يشغل أكثر من مركز أبرزها الظهير والجناح الأيسر، وسجل في الدرجة الثانية 6 أهداف مع الترسانة وتصدر ترتيب هدافي فريقه.

سجل هدف افتتاح الدوري المصري الموسم قبل الماضي ضد البنك الأهلي.

يسري وحيد طلائع الجيش البنك الأهلي
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