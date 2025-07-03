الصفقة الخامسة.. يسري وحيد إلى البنك الأهلي
الخميس، 03 يوليه 2025 - 20:35
كتب : حامد وجدي
أعلن نادي البنك الأهلي التعاقد مع يسري وحيد لاعب طلائع الجيش بعقد يمتد لمدة 3 مواسم.
يسري وحيد
النادي : البنك الأهلي
وسبق أن كشف FilGoal.com اقتراب البنك الأهلي من الحصول على توقيع جناح طلائع الجيش استعدادا للموسم المقبل. (طالع التفاصيل)
وأعلن البنك الأهلي ضم كل من أحمد أمين قفة من إنبي وأحمد طارق سليمان من بروكسي وعمرو الجزار ومحمد أشرف من غزل المحلة، ليصبح وحيد خامس التعاقدات.
صاحب الـ 27 عاما انضم لصفوف طلائع الجيش في 2023 وخلال موسمين خاض 61 مباراة وسجل 8 وصنع 4 ووصل لنهائي كأس عاصمة مصر 2024 وخسر أمام سيراميكا كليوباترا.
ويجيد يسري وحيد اللعب في مركزي الجناح الأيمن والأيسر.
من هو يسري وحيد؟
نرشح لكم
عمر جابر: شيكابالا ساهم في شعبية الزمالك الزمالك يقرر حجب القميص رقم 10 بعد اعتزال شيكابالا عبد الله السعيد: الكرة المصرية ستفتقد شيكابالا خبر في الجول - سموحة يضم خالد الغندور من المصري شيكابالا: أحب زيزو بشدة ولكن.. ورحلتي مع جمهور الزمالك لن تنتهي رغم الاعتزال الصفقة السادسة.. البنك الأهلي يضم مصطفى دويدار 3 مواسم شيكابالا يعلن اعتزاله في الجول يكشف تفاصيل معسكر الأهلي في تونس استعدادا للموسم الجديد