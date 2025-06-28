خبر في الجول - البنك الأهلي يقترب من ضم يسري وحيد ومتعب

السبت، 28 يونيو 2025 - 14:57

كتب : حامد وجدي

يسري وحيد - طلائع الجيش ضد الأولمبي

اقترب نادي البنك الأهلي من التعاقد مع يسري وحيد وأحمد متعب ثنائي طلائع الجيش.

يسري وحيد

النادي : طلائع الجيش

أحمد متعب

النادي : طلائع الجيش

البنك الأهلي
طلائع الجيش

ويواصل البنك الأهلي محاولات تدعيم صفوفه تحضيرا للموسم الجديد.

وحسبما علم FilGoal.com فإن البنك الأهلي يقترب من التعاقد مع يسري وحيد وأحمد متعب ثنائي طلائع الجيش .

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وتسير مفاوضات البنك الأهلي بشأن ضم يسري وحيد وأحمد متعب بشكل جيد في انتظار حسم الصفقة بشكل رسمي.

ويجيد يسري وحيد اللعب في مركزي الجناح الأيمن والأيسر.

وانضم لصفوف طلائع الجيش قادما من نادي الترسانة.

فيما يجيد أحمد متعب اللعب في مركز الظهير الأيسر.

البنك الأهلي كان قد اتم اتفاقه مع إنبي لضم ثنائي الفريق البترولي أحمد أمين قفة ومصطفى دويدار خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وعلم FilGoal.com أن المقابل المادي للصفقة يبلغ 40 مليون جنيه مقابل انتقال اللاعبين.

كما تضمن الاتفاق حصول إنبي على نسبة 20 % من إعادة بيع أي منهما.

كما أتم اتفاقه بشأن ضم ثنائي غزل الحلة، عمرو الجزار مدافع الفريق، ومحمد أشرف لاعب الوسط.

وعلم FilGoal.com أن قيمة الصفقة بلغت 38 مليون جنيه بالإضافة إلى 15 % من قيمة إعادة البيع.

يسري وحيد أحمد متعب البنك الاهلي طلائع الجيش
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