اتحاد الكرة يعزي ليفربول والاتحاد البرتغالي في وفاة جوتا

الخميس، 03 يوليه 2025 - 19:45

كتب : FilGoal

ديوجو جوتا - ليفربول ضد تشيلسي

قدم اتحاد الكرة المصري التعزية لوفاة ديوجو جوتا لاعب ليفربول الإنجليزي.

ديوجو جوتا

النادي :

وتوفي جوتا وشقيقه أندريه سيلفا في حادث سير بإسبانيا صباح الخيمس، حسبما أكد ناديه ليفربول والاتحاد البرتغالي لكرة القدم.

وأصدر اتحاد الكرة بيانا لنعي جوتا: "أرسل الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هانى أبو ريدة برقيتي عزاء ومواساة لكل من نادى ليفربول الإنجليزي والاتحاد البرتغالى لكرة القدم فى وفاة اللاعب ديوجو جوتا نجم المنتخب البرتغالي ونادي ليفربول الذى وافته المنية صباح اليوم".

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وكشفت الشرطة الإسبانية تفاصيل الحادث الذي أدى إلى وفاة ديوجو جوتا مهاجم ليفربول وشقيقه أندريه سيلفا.

ونشرت الشرطة الإسبانية بيانا عن الحادث جاء على النحو التالي:

"المعلومات المتوفرة لدينا حتى الآن هي أن السيارة، وهي من طراز لامبورجيني، تعرضت لحادث سير وانحرفت عن الطريق بسبب انفجار أحد إطاراتها أثناء تجاوز سيارة أخرى".

"وقع الحادث في الساعات الأولى من الصباح، الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش، في بلدية سيرناديلا بمقاطعة زامورا.

"اشتعلت النيران في السيارة وقُتل راكباها".

وأكد نادي ليفربول وفاة لاعبه البرتغالي ديوجو جوتا صباح الخميس.

كما أكد بيدرو بروينكا رئيس الاتحاد البرتغالي لكرة القدم أنباء وفاة ديوجو جوتا لاعب منتخب البرتغال وليفربول بسبب حادث سير.

ولقى جوتا مصرعه هو وشقيقه أندريا سيلفا بسبب حادث سير في مقاطعة زامورا بإسبانيا صباح اليوم الخميس.

وطالب الاتحاد البرتغالي في بيان رسمي السماح بالوقوف دقيقة صمت خلال مواجهة البرتغال ضد إسبانيا مساء اليوم الخميس في افتتاح منافسات أمم أوروبا للسيدات.

ولقى جوتا مصرعه عقب أسبوعين فقط من حفل زفافه الذي أجراه عقب نهاية الموسم المنقضي.

وتوفى جوتا بعمر 28 عاما قبل أيام من استعدادات ليفربول للموسم الجديد.

وكان جوتا قد انتقل إلى صفوف ليفربول في صيف 2020 قادما من ولفرهامبتون.

وخاض جوتا 49 مباراة دولية رفقة المنتخب البرتغالي ونجح في تسجيل 14 هدفا.

وكانت آخر مباريات جوتا مع كرة القدم عند تتويج منتخب البرتغال بلقب دوري الأمم الأوروبية يونيو الماضي.

ديوجو جوتا اتحاد الكرة هاني أبو ريدة ليفربول
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