ذا أثلتيك: ريال مدريد يبدي مرونة لرحيل رودريجو.. وأرسنال يبدأ المفاوضات

أبدى نادي ريال مدريد ومدربه تشابي ألونسو انفتاحا على رحيل البرازيلي رودريجو لاعب الفريق الملكي خلال انتقالات الصيف الحالية.

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ولعب رودريجو في مباراة ريال مدريد الأولى أمام الهلال في كأس العالم للأندية لمدة 65 دقيقة، و23 دقيقة أمام سالزبورج النمساوي، فيما بقي حسبيا على مقاعد البدلاء في مباراتي باتشوكا المكسيكي ويوفنتوس الإيطالي.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة بروسيا دورتموند في ربع نهائي كأس العالم للأندية.

ولم يشارك رودريجو مع ريال مدريد في نهاية الموسم الماضي تحت قيادة كارلو أنشيلوتي، ليغيب عن آخر 5 مباريات في الليجا.

وكانت هناك مخاوف في النادي من افتقار اللاعب للحماس في التدريبات، رغم نفي المحيطين باللاعب ذلك، وهي المخاوف التي دفعت أنشيلوتي ورودريجو إلى الاتفاق على عدم انضمام الجناح البرازيلي إلى التشكيلة الأولى للمدرب الإيطالي كمدرب للسيليساو لمباراتي الإكوادور وباراجواي الشهر الماضي.

وشكا والد اللاعب ووكيله من وضع رودريجو في ريال مدريد، وهو ما لم يلق استحسانا في النادي.

وأوضحت ذا أثلتيك أن ريال مدريد ومدربه تشابي ألونسو اتفقا على أن النادي لن يقف في طريق رودريجو حال تلقى عرضا مناسبا.

ويراقب أرسنال موقف رودريجو، وبالفعل هناك محادثات أولية مع ممثلي اللاعب في الأسابيع الأخيرة لبحث إمكانية انضمامه للجانرز، بحسب ذا أثلتيك.

رودريجو البالغ من العمر 24 عاما بدأ مسيرته الكروية مع نادي سانتوس البرازيلي.

وانضم رودريجو إلى أكاديمية النادي في سن العاشرة، وتم تصعيده إلى الفريق الأول في عام 2017.

وفي يونيو 2018 أعلن نادي ريال مدريد عن التعاقد مع رودريجو مقابل 45 مليون يورو، على أن ينضم للفريق في العام التالي.

وخاض رودريجو مباراة رسمية مع ريال مدريد في سبتمبر 2019.

وحقق مع ريال مدريد عدة ألقاب، منها دوري أبطال أوروبا مرتين والدوري الإسباني 3 مرات.

كما أصبح لاعبًا دوليًا مع منتخب البرازيل الأول منذ عام 2019.

ولعب البرازيلي 216 مباراة بقميص ريال مدريد، وسجل 68 هدفا وصنع 26.

ولعب رودريجو دورا محوريا في هجوم ريال مدريد تحت قيادة أنشيلوتي منذ عودته عام 2021، ورغم ذلك تكررت شكواه من اللعب على الجانب الأيمن وليس الأيسر مركزه الأساسي وهو نفس المكان الذي يلعب فيه فينيسيوس جونيور.