الإنجليزي الثامن.. بشكتاش يضم تامي أبراهام

أعلن نادي بشكتاش التركي ضم الإنجليزي تامي أبراهام قادما من روما الإيطالي.

وحسبما كشف النادي في بيانه سينضم تامي على سبيل الإعارة لمدة موسم مقابل مليوني يورو.

وفي حال حقق شروط محددة في التعاقد سينضم بشكل نهائي لتمثيل النسور التركي بدءا من موسم 2026-27 بمقابل 13 مليون يورو تُدفع على أقساط حتى 2030.

وسيحصل تامي على راتب سنوي قدره 6 ملايين يورو في أول موسم بقميص بشكتاش.

وأصبح تامي أبراهام ثامن إنجليزي يرتدي قميص الفريق بعد ليس فيرديناند وروب ماكدونالد وآلان والش وديلي ألي وناثان ريدموند وجو ورال وسيتزامل مع أليكس أوكسلايد تشامبرلين الذي انضم للفريق في 2023.

ويعد تامي رابع صفقات النسور الصيفية بعد الألماني فيليكس أودوهاكي القادم من أوجسبورج والبرتغالي جواو ماريو المنضم من بنفيكا والتشيكي ديفيد جوراسيك المُعار من بنفيكا.

ويشارك الفريق التركي في الأدوار التمهيدية من الدوري الأوروبي للموسم المقبل إذ سيبدأ مبكرا في 24 يوليو المقبل تحت قيادة النرويجي أولي جونار سولشاير.

وقضى اللاعب الإنجليزي البالغ من العمر 27 عاما الموسم الماضي معارا إلى ميلان.

وشارك أبراهام في 45 مباراة في جميع البطولات مسجلا 10 أهداف وصنع 7 آخرين.

وكان روما قد تعاقد مع أبراهام قادما من تشيلسي في صيف 2021 مقابل 41 مليون يورو وتدرب تحت قيادة البرتغالي جوزيه مورينيو.