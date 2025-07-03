بعد انفراجة أزمة القيد.. الإسماعيلي يوجه الشكر لوزير الرياضة

وجه نادي الإسماعيلي الشكر لـ أشرف صبحي وزير الرياضة بعد موافقته على كافة المشروعات الاستثمارية والحصول على قرض لدفع الغرامات المتأخرة.

ويأتي ذلك بعد تقليص عقوبة الإسماعيلي التأديبية لإيقاف القيد لفترة واحدة فقط مع انتهاء الإيقاف بعد ذلك بعد دفع المستحقات الخاصة باللاعبين.

وجاء بيان الدراويش

"في إطار التعاون المثمر والبناء بين وزارة الشباب والرياضة ومجلس إدارة النادي الإسماعيلي، وتلبية للطلبات المقدمة من مجلس إدارة النادي الإسماعيلي بشأن الاستثمارات بالنادي.

يتوجه مجلس إدارة النادي الإسماعيلي بخالص الشكر والتقدير لـ أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على موافقته على كافة المشروعات الاستثمارية التي تقدم بها النادي الإسماعيلي في إطار مساعي المجلس لتعدد أوجه الدخل للنادي لمواجهة متطلبات النادي المالية والاعتماد على موارده الذاتية طبقاً لتوجهات الدولة في هذا الشأن.

وفي السياق ذاته سبق وأن وافق أشرف صبحي علي الطلب المقدم من النادي للحصول على قرض من أحد البنوك المصرية يتم تخصيصه لسداد المتبقي من الغرامات الدولية والتي تسببت فيها مجالس سابقة".

وكشف نصر أبو الحسن رئيس مجلس إدارة نادي الإسماعيلي لـ FilGoal.com: "شاهدنا تقليص عقوبة الإسماعيلي على نظام (فيفا) الخاص بإيقاف القيد لكن لم يصلنا أي خطاب رسمي حتى الآن".

وأوضح أبو الحسن "ننتظر المخاطبات الرسمية من أجل التحرك لأن نفس الأمر تكرر في يناير الماضي قبل أن يتغير مجددا ويعود للعقوبة الأصلية".

ماذا حدث؟

اتحاد الكرة أعلن عن قرارات لجنة الانضباط والمؤجلة من يونيو 2024.

وشملت قرارات لجنة الانضباط معاقبة الإسماعيلي بإيقاف القيد لحين تنفيذ حكم المحكمة الرياضية لصالح نادي النجوم بشأن انتقال إبراهيم حسن.

ثم تقدم نادي الإسماعيلي بالتماس للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" من أجل رفع اسم النادي من إيقاف القيد.

وقال مصدر من الإسماعيلي في هذا التوقيت لـ FilGoal.com: "تقدمنا بالتماس للاتحاد الدولي لكرة القدم خلال الفترة الماضية من أجل حل مشكلة القيد والسماح للإسماعيلي بقيد اللاعبين في يناير".

وجاء ذلك بعدما أشارت تقارير إلى رفع اسم نادي الإسماعيلي من الأندية المعاقبة بإيقاف القيد على الموقع الإلكتروني للاتحاد الدولي في يناير الماضي.

وانتظر الإسماعيلي الخطاب الرسمي من فيفا لكن رد فيفا لم يأت في صالحه كما ذكر البيان الصادر عن مجلس إدارته.