ميدو يعلن رحيله عن لجنة التخطيط بنادي الزمالك

الثلاثاء، 01 يوليه 2025 - 22:38

كتب : FilGoal

أحمد حسام ميدو - حازم إمام

أعلن أحمد حسام ميدو رحيله عن لجنة التخطيط بنادي الزمالك.

وياتي رحيل ميدو عن اللجنة بسبب ارتباطه بتقديم برنامج تلفزيوني عبر قناة النهار.

وكتب ميدو عبر حسابه على تويتر:

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لكل حكاية نهاية... إلا علاقتي الأبدية مع نادي الزمالك.

بعد أن قبلت أن أكون عضوًا في لجنة التخطيط لقطاع كرة القدم في وقت حرج، للمساعدة في النهوض من كبوة مر بها النادي، وتعرضنا لهجوم شرس من كثيرين، لم يشغلنا سوى مصلحة الزمالك.

عملنا منذ البداية على إخراج الزمالك من عثرته، سواء على مستوى التعاقدات أو إدارة كافة ملفات كرة القدم، ثم ركزنا على تأسيس إدارة رياضية محترفة تقود السفينة البيضاء إداريًا وفنيًا، لنكون على نهج الأندية الكبرى في العالم.

آن الأوان أن نترك للإدارة الجديدة المساحة للعمل بحرية، من أجل تحقيق النجاحات المطلوبة والمتفق عليها مع مجلس إدارة نادي الزمالك، مع التأكيد على أنني، دائمًا وأبدًا، سأظل ابنًا مخلصًا لهذا الكيان العظيم.

وعليه، أعتذر عن تولي أي منصب إداري، سواء رسمي أو حتى كمستشار داخل نادي الزمالك في الوقت الحالي، مع تقديم كل الدعم لبيتنا الكبير في أي وقت.

وفي هذا التوقيت، أتوجه بالشكر والتقدير لزملائي أعضاء لجنة التخطيط: الأستاذ عمرو الجنايني، والكابتن حازم إمام، وكذلك الكابتن حسين لبيب، أبناء الزمالك المخلصين، على ما قدموه من جهد وعمل دؤوب لصالح النادي، في واحدة من أصعب الفترات التي مرت على الزمالك في تاريخه.

وحان الوقت لأعبر عن سعادتي بالعودة مجددًا إلى برنامج "أوضة اللبس" على قناة النهار، لتقديم برنامج رياضي مختلف، كما عاهدتموني دائمًا. تجربة أعدكم بأنها ستكون فخرًا للإعلام الرياضي المصري، وتحاكي أبرز البرامج الرياضية العالمية، وستكون نقلة كبيرة في المحتوى الإعلامي الرياضي، تمامًا كما حدث مع الانطلاقة الأولى لـ"أوضة اللبس" على قناة النهار، تلك الشاشة التي أعتز بها كثيرًا، والتي حققت نجاحًا كبيرًا مع المشاهدين في التجربة السابقة.

وكنت حريصًا عند توقيع تعاقدي مع قناة النهار ألا أشغل أي منصب رسمي داخل نادي الزمالك، حرصًا على تجنب تضارب المصالح، حتى لا يتضرر النادي، أو يستفيد البرنامج من أي منصب لي داخله.

أعدكم ببرنامج حيادي يليق بما تنتظرونه، وإعلام رياضي هادف ومحترم على شاشة مصرية محترمة، كما كانت مصر دائمًا رائدة في الإعلام الرياضي المتميز.

دائمًا وأبدًا، أتمنى التوفيق لبيتي نادي الزمالك، وانتظرونا في بداية قوية وجديدة على شاشة النهار.

وتواجد ميدو ضمن لجنة التخطيط برفقة حازم إمام وعمرو الجنايني وحسين لبيب رئيس النادي.

وكان الزمالك قد أعلن تعيين جون إدوارد مديرا رياضيا للنادي سيكون مسؤولا عن إدارة كرة القدم بالنادي.

الزمالك أحمد حسام ميدو
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