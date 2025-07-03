تواريخ مهمة في حياة جوتا القصيرة

شهدت حياة ديوجو جوتا لاعب ليفربول القصيرة عدة تواريخ مهمة، كان آخرها يوم الخميس 3 يوليو 2025 الذي شهد وفاته.

وتوفي جوتا وشقيقه أندريه سيلفا في حادث سير بإسبانيا صباح الخيمس، حسبما أكد ناديه ليفربول والاتحاد البرتغالي لكرة القدم.

ويسرد FilGoal.com في السطور التالية أهم التواريخ في حياة جوتا

تاريخ الميلاد: 4 ديسمبر 1996 في بورتو بالبرتغال

تاريخ الوفاة: 3 يوليو 2025 في زامورا بإسبانيا

أول مباراة احترافية: 19 أكتوبر 2014 مع فريق باشوس دي فيريرا

الاحتراف خارج البرتغال: في 14 مارس 2016 وقع لأتليتكو مدريد اعتبارًا من 1 يوليو 2016

الإعارة إلى بورتو: 26 أغسطس 2016

الإعارة إلى ولفرهامبتون: 25 يوليو 2017

الانتقال نهائيا إلى ولفرهامبتون: 30 يناير 2018

تاريخ التعاقد مع ليفربول: 19 سبتمبر 2020

تمديد التعاقد مع ليفربول: 2 أغسطس 2022

أول مباراة دولية: 14 نوفمبر 2019

آخر مباراة دولية: 8 يونيو 2025

أول مباراة مع ليفربول: 25 سبتمبر 2020

آخر ظهور: 25 مايو 2025

أول هدف: 28 سبتمبر 2020

آخر هدف: 2 أبريل 2025

Diogo's derby day winner 😍 pic.twitter.com/cfxYkTOTAq — Liverpool FC (@LFC) April 2, 2025

وكشفت الشرطة الإسبانية تفاصيل الحادث الذي أدى إلى وفاة ديوجو جوتا مهاجم ليفربول وشقيقه أندريه سيلفا.

ونشرت الشرطة الإسبانية بيانا عن الحادث جاء على النحو التالي:

"المعلومات المتوفرة لدينا حتى الآن هي أن السيارة، وهي من طراز لامبورجيني، تعرضت لحادث سير وانحرفت عن الطريق بسبب انفجار أحد إطاراتها أثناء تجاوز سيارة أخرى".

"وقع الحادث في الساعات الأولى من الصباح، الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش، في بلدية سيرناديلا بمقاطعة زامورا.

"اشتعلت النيران في السيارة وقُتل راكباها".

وأكد نادي ليفربول وفاة لاعبه البرتغالي ديوجو جوتا صباح الخميس.

كما أكد بيدرو بروينكا رئيس الاتحاد البرتغالي لكرة القدم أنباء وفاة ديوجو جوتا لاعب منتخب البرتغال وليفربول بسبب حادث سير.

ولقى جوتا مصرعه هو وشقيقه أندريا سيلفا بسبب حادث سير في مقاطعة زامورا بإسبانيا صباح اليوم الخميس.

وطالب الاتحاد البرتغالي في بيان رسمي السماح بالوقوف دقيقة صمت خلال مواجهة البرتغال ضد إسبانيا مساء اليوم الخميس في افتتاح منافسات أمم أوروبا للسيدات.

ولقى جوتا مصرعه عقب أسبوعين فقط من حفل زفافه الذي أجراه عقب نهاية الموسم المنقضي.

وتوفى جوتا بعمر 28 عاما قبل أيام من استعدادات ليفربول للموسم الجديد.

وكان جوتا قد انتقل إلى صفوف ليفربول في صيف 2020 قادما من ولفرهامبتون.

وخاض جوتا 49 مباراة دولية رفقة المنتخب البرتغالي ونجح في تسجيل 14 هدفا.

وكانت آخر مباريات جوتا مع كرة القدم عند تتويج منتخب البرتغال بلقب دوري الأمم الأوروبية يونيو الماضي.