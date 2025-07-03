وكيله: الأهلي لم يُبلغ داري بالرحيل.. واللاعب يمتلك 4 عروض للاحتراف

الخميس، 03 يوليه 2025 - 13:36

كتب : حامد وجدي

محمد بن رمضان - أشرف داري - الأهلي ضد بورتو

نفى داري زهير والد ووكيل أشرف داري مدافع الأهلي ما يثار بشأن رغبة النادي في رحيل اللاعب.

أشرف داري

النادي : الأهلي

الأهلي

وانضم أشرف داري إلى صفوف الأهلي قادما من استاد بريست الفرنسي في الصيف الماضي.

وكشف داري زهير والد ووكيل أشرف داري مدافع الأهلي لـ FilGoal.com: "غير صحيح أن الأهلي أبلغ أشرف داري برحيله أو طالبه بعروض من أجل مغادرة النادي".

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وأوضح "اللاعب لم يقدم المستوى الذي يرغب في تقديمه مع الأهلي حتى الآن لكنه سعيد بالتواجد في النادي ويستعد للموسم المقبل".

وتابع وكيل اللاعب "أشرف داري تلقى 4 عروضا في الفترة الأخيرة من دوريات فرنسا وهولندا والسعودية وقطر".

واختتم زهير داري تصريحاته "لكن اللاعب سعيد في الأهلي ويرغب في الاستمرار مع النادي".

وتوج أشرف داري في أول مواسمه مع الأهلي بألقاب الدوري والسوبر المصري وكأس القارات الثلاث.

وخاض داري مع الأهلي 19 مباراة في مختلف المسابقات بأول مواسمه مع الأهلي.

وشارك داري في مباريات الأهلي الثلاثة بكأس العالم للأندية.

الأهلي أشرف داري
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