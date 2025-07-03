الشرق الأوسط: شروط خيسوس تؤخر توقيعه للنصر.. ورونالدو يتدخل

الخميس، 03 يوليه 2025 - 11:40

كتب : FilGoal

خورخي جيسوس

كشفت جريدة الشرق الأوسط عن وجود بعض الشروط التعاقدية التي وضعها البرتغالي خورخي خيسوس أسهمت في تأخير إتمام التعاقد بينه وبين نادي النصر بصفة رسمية.

وأشار االتقرير إلى أن البرتغالي كريستيانو رونالدو، أسهم في تقريب وجهات النظر بين إدارة النصر والبرتغالي خيسوس، بعد تواصل البرتغاليان والحديث عن رغبة المدرب بالإشراف على تدريب فريق النصر الموسم المقبل.

وينتظر أن يتحصل البرتغالي خيسوس على راتب سنوي يقدر بسبعة ملايين دولار تشمل رواتب طاقمه الفني.

أخبار متعلقة:
تقرير أرجنتيني: الأهلي يتقدم بعرض رسمي لضم لاعب وسط منتخب فلسطين وكيله يوضح لـ في الجول سبب تفضيل ميلود تدريب الإسماعيلي على حساب أندية أخرى مصدر من الأهلي لـ في الجول: عرض الأخدود؟ لا نية للتفريط في إمام عاشور الزمالك يعلن وصول يانيك فيريرا إلى القاهرة

لكن المدرب البرتغالي طالب من إدارة النصر إضافة بعض الشروط من أجل اتمام التعاقد بشكل رسمي.

وكانت جريدة اليوم السعودية قد كشفت موعد توقيع البرتغالي جورجي جيسوس لتدريب النصر الموسم المقبل.

وأوضح التقرير أن المفاوضات بين الطرفين انتهت بنجاح، وذلك من أجل تولي مسئولية القيادة الفنية للفريق بداية من الموسم المقبل.

وأضاف التقرير أن العقود في مرحلة الصياغة في الوقت الحالي، من جانب المسؤولين داخل نادي النصر.

وستصل العقود إلى المدرب يوم الجمعة، من أجل مراجعتها مع المحامي الخاص به، ومن ثم التوقيع الرسمي، والإعلان عن توليه مسئولية القيادة الفنية للفريق.

قبل أيام، أوضحت جريدة الرياضية السعودية أن إدارة نادي النصر تلقت موافقة مبدئية من المدرب البرتغالي جورجي جيسوس، لقيادة الفريق، خلفًا للإيطالي ستيفانو بيولي.

وكانت الرياضية أشارت يوم الجمعة الماضي إلى أن النصر قدم عرضا رسميا إلى البرتغالي جيسوس، لتدريب الفريق لمدة موسم واحد براتب يبلغ 7 ملايين يورو، أقل من راتبه السنوي بنحو 50 في المئة، الذي كان يتسلمه عند تدريبه الهلال الموسم الماضي.

ويتصدر المدرب البرتغالي قائمة خيارات إدارة النصر، وتبدو حظوظه أكبر لقيادة الدفة الفنية بين الأسماء المطروحة التي تضم الإسباني أوناي إيمري، مدرب أستون فيلا الإنجليزي.

وذكر التقرير أن النصر حصل على موافقة مبدئية من إيمري، إضافة إلى مواطنه رامون رودريجيز مونشي، المدير الرياضي في أستون فيلا، ليشغل المنصب ذاته في الأصفر العاصمي لمدة 4 مواسم مقبلة.

ويبلغ عرض النصر قرابة 20 مليون يورو للمدرب و5 ملايين يورو لمونشي، ويحظى اسم إيمري ومونشي بموافقة من الأسطورة كريستيانو رونالدو، قائد الفريق.

ويضع المفاوض النصراوي الإسبانيين على رأس أولوياته في الصيف الجاري، إلا أنه يرى أن طلبات إيمري ومونشي مبالغ فيها، ويفضل خيار جيسوس، مدرب الهلال المقال.

وتمكن نادي النصر السعودي، من حسم المفاوضات مع البرتغالي جورج جيسوس المدير الفني السابق للهلال لتدريب الفريق.

وأفادت صحيفة ريكورد البرتغالية أن الطرفين اتفقا على كل شيء، وسيكون التوقع الرسمي الأسبوع المقبل في مدريد.

ووفقًا للتقارير الصحفية فإن جيسوس اقترح على إدارة النصر التعاقد مع العديد من اللاعبين سبق له تدريبهم مع الهلال وأندية أخري والنادي وافق على طلباته.

وسيتقاضى المدرب البرتغالي 7 ملايين يورو سنويا، وتفيد التقارير أن هذا المرتب أقل من نصف ما كان يتقاضاه مع الهلال من قبل.

ودرب جيسوس الهلال في 99 مباراة في مختلف البطولات، وفاز في 80 منها، بنسبة انتصارات بلغت 80.8٪؜، وبمعدل نقطي يصل إلى 2.52 نقطة في كل مباراة.

جيسوس صاحب الـ70 عاما، تولي تدريب أندية الهلال السعودي، وفنربشخة التركي، وبنفيكا وسبورتنج لشبونة البرتغاليين، وفلامنجو البرازيلي.

ونجح في مسيرته في التتويج بألقاب 3 بطولات دوري مع بنفيكا، وبطولة لكأس البرتغال مع بنفيكا، و6 ألقاب لكأس الرابطة البرتغالية بواقع 5 مع بنفيكا وكأس واحد مع سبورتنج لشبونة، وكأس تركيا مع فنربشخة التركي، والدوري البرازيلي وكوبا ليبرتادورس مع فلامنجو.

كما فاز مع الهلال ببطولة الدوري مرة، والكأس مرة، والسوبر السعودي 3 مرات.

خورخي جيسوس الهلال
نرشح لكم
منتخب السعودية يستعد لملحق آسيا بمواجهة التشيك وديا نيوم يضم سعيد بن رحمة بشكل نهائي تقرير: النصر يوقف قرار هييرو بشأن مخالصة بروزوفيتش الرياضية: تعاقد حمد الله مع الهلال 6 أشهر.. والاتفاق على خوض كأس العالم فقط نجما الهلال جاهزان لمواجهة فلومينينسي "وعبر الزمان سنمضي معا".. أهلي جدة يعلن شعاره الجديد من أجل المتبقي بكأس العالم للأندية.. الهلال يعلن ضم حمد الله على سبيل الإعارة الثانية لـ الزعيم.. داني ماكيلي حكما للقاء فلومينينسي والهلال
أخر الأخبار
تمهيدا لرحيل حارسه إلى نيوم.. نيس يعلن ضم حارس ريمس 17 دقيقة | ميركاتو
خبر في الجول - كهرباء الإسماعيلية يتمم اتفاقه مع مدافع منتخب فلسطين الأولمبي 22 دقيقة | الدوري المصري
الأهلي يعلن إجراء جراحة ناجحة لـ مروان عطية 45 دقيقة | الدوري المصري
كلوب ينعي وفاة ديوجو جوتا ساعة | الدوري الإنجليزي
ناديه يعلن: استشهاد الفلسطيني مهند فضل نتيجة قصف قطاع غزة ساعة | الوطن العربي
رئيس الإسماعيلي يكشف عبر في الجول حقيقة تقليص عقوبة الإيقاف من فيفا 2 ساعة | الدوري المصري
منتخب السعودية يستعد لملحق آسيا بمواجهة التشيك وديا 2 ساعة | سعودي في الجول
نيوم يضم سعيد بن رحمة بشكل نهائي 2 ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 وكيل الحملاوي لـ في الجول: إذا لم يتواصل الأهلي معي مباشرة سأضع الزمالك كأولوية 2 كرة يد – سنواجه ألمانيا مجددا.. مصر تتفوق على سلوفينيا في بطولة العالم للشباب 3 كرة يد - بعد مفاجأة جزر فارو.. موعد مباراة مصر وسلوفينيا في بطولة العالم للشباب والقناة الناقلة 4 مواجهة قوية لـ الهلال.. كل مباريات ومواعيد مباريات دور الثمانية لكأس العالم للأندية
/articles/508545/الشرق-الأوسط-شروط-خيسوس-تؤخر-توقيعه-للنصر-ورونالدو-يتدخل