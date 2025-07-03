ماركا: وفاة ديوجو جوتا لاعب ليفربول في حادث سير بإسبانيا

الخميس، 03 يوليه 2025 - 11:25

كتب : FilGoal

ديوجو جوتا - ليفربول

لقى البرتغالي ديوجو جوتا لاعب ليفربول ومنتخب البرتغال مصرعه أثر حادث سير بمقاطعة زامورا الإسبانية.

وكشفت صحيفة ماركا وتقارير إسبانية عن وفاة ديوجو جوتا صباح اليوم الخميس بعد حاث سير مروع بإسبانيا.

وأشار التقرير إلى أن جوتا كان رفقة شقيقة خلال حادث السير الذي تعرض له ولقى مصرعه.

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ولقى جوتا مصرعه عقب أسبوعين فقط من حفل زفافه الذي أجراه عقب نهاية الموسم المنقضي.

وتوفى جوتا بعمر 28 عاما قبل أيام من استعدادات ليفربول للموسم الجديد.

وكان جوتا قد انتقل إلى صفوف ليفربول في صيف 2020 قادما من ولفرهامبتون.

وخاض جوتا 49 مباراة دولية رفقة المنتخب البرتغالي ونجح في تسجيل 14 هدفا.

وكانت آخر مباريات جوتا مع كرة القدم عند تتويج منتخب البرتغال بلقب دوري الأمم الأوروبية يونيو الماضي.

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