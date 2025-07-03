مصدر من الأهلي لـ في الجول: عرض الأخدود؟ لا نية للتفريط في إمام عاشور

الخميس، 03 يوليه 2025 - 00:14

كتب : أحمد الخولي

إمام عاشور - الأهلي - البنك

يتمسك النادي الأهلي باستمرار إمام عاشور الموسم المقبل مع الفريق رغم العروض المقدمة للاعب.

إمام عاشور

النادي : الأهلي

الأهلي

وكشف FilGoal.com في وقت سابق عن تقدم نادي الأخدود السعودي بخطاب إلى الأهلي لمعرفة طلباته المادية بشأن التفاوض على ضم إمام عاشور. (التفاصيل)

ورد مصدر من الأهلي لـ FilGoal.com قائلا: "لا نية للتفريط في إمام عاشور كونه من العناصر الأساسية بالفريق".

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وتابع المصدر "نستهدف الحفاظ على القوام الرئيسي مع التدعيمات الجديدة للمنافسة على حصد جميع الألقاب".

ويعاني إمام عاشور من إصابة في الترقوة تعرض لها خلال مشاركته مع الأهلي في كأس العالم للأندية 2025 وسيغيب على إثرها ما لا يقل عن شهرين.

وأعلن الأهلي أنه سيعمل على تعديل عقد إمام عاشور في الفترة المقبلة تقديرا لما قدمه في الفترة الماضية.

إمام عاشور انضم لصفوف الأهلي قادما من ميتيلاند الدنماركي في صيف 2023.

صاحب الـ 27 عاما خاض مع الأهلي 86 مباراة سجل 30 هدفا وصنع 19 في جميع المسابقات وحاز على لقب هداف الدوري المصري للموسم المنقضي.

وفاز عاشور مع الأهلي بدوري أبطال إفريقيا، والدوري المصري مرتين، وكأس السوبر المصري مرتين، وكأس مصر مرة واحدة، وكأس التحدي في بطولة إنتركونتيننتال.

ويمتد عقد عاشور مع النادي الأحمر إلى صيف 2028.

وأفلت نادي الأخدود السعودي من الهبوط لدوري الدرجة الأولى بفارق نقطة وحيدة في الموسم الماضي.

وسبق أن لعب الثنائي المصري كريم أشرف وأحمد مصطفى لنادي الأخدود من قبل.

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