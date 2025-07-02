خبر في الجول - الأخدود يستفسر عن إمكانية ضم إمام عاشور من الأهلي

الأربعاء، 02 يوليه 2025 - 19:56

كتب : حامد وجدي

إمام عاشور - الأهلي

أرسل نادي الأخدود السعودي خطابا للأهلي لمعرفة طلباته المالية لضم إمام عاشور حسبما علم FilGoal.com.

ويعاني إمام عاشور من إصابة في الترقوة تعرض لها خلال مشاركته مع الأهلي في كأس العالم للأندية 2025 وسيغيب على إثرها ما لا يقل عن شهرين.

وأعلن الأهلي أنه سيعمل على تعديل عقد إمام عاشور في الفترة المقبلة تقديرا لما قدمه في الفترة الماضية.

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إمام عاشور انضم لصفوف الأهلي قادما من ميتيلاند الدنماركي في صيف 2023.

صاحب الـ 27 عاما خاض مع الأهلي 86 مباراة سجل 30 هدفا وصنع 19 في جميع المسابقات وحاز على لقب هداف الدوري المصري للموسم المنقضي.

وفاز عاشور مع الأهلي بدوري أبطال إفريقيا، والدوري المصري مرتين، وكأس السوبر المصري مرتين، وكأس مصر مرة واحدة، وكأس التحدي في بطولة إنتركونتيننتال.

ويمتد عقد عاشور مع النادي الأحمر إلى صيف 2028.

وأفلت نادي الأخدود السعودي من الهبوط لدوري الدرجة الأولى بفارق نقطة وحيدة في الموسم الماضي.

وسبق أن لعب الثنائي المصري كريم أشرف وأحمد مصطفى لنادي الأخدود من قبل.

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