كما انفرد في الجول - العربي السادس.. الإسماعيلي يعلن تعيين ميلود جمال مديرا فنيا

أعلن نادي الإسماعيلي تعيين الجزائري ميلود حمدي مديرا فنيا للفريق بدءا من الموسم الجديد.

وقد ميلود حمدي فريق يانج أفريكانز للتتويج بلقبي الدوري والكأس بتنزانيا في الموسم المنصرم.

وانفرد FilGoal.com في وقت سابق بمفاوضات الدراويش مع المدرب الجزائري. (طالع التفاصيل)

وفضّل الجزائري التعاقد مع الإسماعيلي رغم وجود عروض من اتحاد المنستير التونسي ووفاق سطيف الجزائري وفرصة التجديد مع يانج أفريكانز التنزاني.

عهد جديد 💫 ميلود حمدي مديرا فنيا للدراويش 🔥💪#شجع_الدراويش pic.twitter.com/B2QhDuTOWK — Ismaily SC (@Ismailyofficial) July 2, 2025

ويعد ميلود ثالث مدرب عربي وثاني جزائري يقود الإسماعيلي فنيا، فسبقه التونسي نصر الدين نابي في تدريب الدراويش في 2015 ومواطنه خير الدين مضوي في 2019.

ويعد المدرب الجزائري الثالث في تاريخ الدوري المصري بعد خير الدين مضوي وعبد الحق بن شيخة.

كما يعد السادس عربيا بعد كل من أنيس بوجلبان ومعين الشعباني ونصر الدين نابي وخير الدين مضوي وعبد الحق بن شيخة.

وجاء تشكيل الجهاز الفني للدراويش

ميلود حمدي: مدير فني

البلجيكي حمادي صغير: مدرب

عبد الله الشحات: مدرب مساعد

التونسي مروان سليماني: مخططا للأحمال

سيد السويركي: مدرب لحراس المرمى

وسبق أن عمل ميلود مدربا مساعدا بين 2012 وحتى 2014 لعدة مدربين في الاتفاق السعودي أبرزهم سكروزا وجوران تيفيدزيتش وآلان جيجر وثيو بوكير.

ودرب فرق اتحاد العاصمة الجزائري في ولايتين وفاز في الأولى بلقب الدوري الجزائري، وخسر نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام مازيمبي الكونغولي في 2015.

كما قاد فرق نهضة بركان المغربي والسالمية الكويتي وشباب قسنطينة الجزائري وشبيبة القبائل الجزائري والخالدية البحريني.

وخاض آخر تجربة له مع يانج أفريكانز التنزاني حيث فاز بالثنائية المحلية.

صاحب الـ 54 عاما لم يسبق له مواجهة فرق مصرية في البطولات الإفريقية من قبل.