خبر في الجول - الجزائري ميلود حمدي يقترب من تدريب الإسماعيلي
الأربعاء، 02 يوليه 2025 - 16:49
كتب : محمد عبد العظيم
اقترب النادي الإسماعيلي من التعاقد مع المدرب الجزائري ميلود حمدي لتدريبه بداية من الموسم المقبل.
وقد ميلود حمدي فريق يانج أفريكانز للتتويج بلقبي الدوري والكأس بتنزانيا في الموسم المنصرم.
وحسبما علم FilGoal.com فإن ميلود حمدي يقترب من قيادة الإسماعيلي في الموسم المقبل.
المدرب الجزائري يفاضل بين عرض الدراويش وتجديد تعاقده مع يانج أفريكانز التنزاني.
كما يمتلك ميلود حمدي عرضين من آخرين من اتحاد المنستير التونسي ووفاق سطيف الجزائري.
ومن المقرر أن يتولي ميلود حمدي تدريب الإسماعيلي خلفا لتامر مصطفى حال إتمام الاتفاق بشكل رسمي.
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