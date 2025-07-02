الإسماعيلي: فتح باب الترشح على المقاعد الشاغرة في مجلس الإدارة

الأربعاء، 02 يوليه 2025 - 22:39

كتب : FilGoal

شعار - الإسماعيلي

أعلن نادي الإسماعيلي فتح باب الترشح على المقاعد الشاغرة في مجلس الإدارة.

وكشف النادي في بيان رسمي: "قرر مجلس إدارة الإسماعيلي، فتح باب الترشح لانتخابات المقعدين الشاغرين بمجلس الإدارة."

وأضاف الإسماعيلي "جاء قرار المجلس بفتح باب الترشح للمقعدين، بعد استقالة محسن عبدالمسيح، عضو مجلس الإدارة فوق السن، ومحمد جمال عضو مجلس الإدارة تحت السن."

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وقرر المجلس فتح باب الترشح بداية من يوم 7 يوليو ولمدة أسبوع.

ومن المقرر أن تنعقد الجمعية العمومية للإسماعيلي يوم 23 أغسطس المقبل.

ونجا الإسماعيلي من الهبوط الموسم الماضي، بعد قرار رابطة الأندية بإلغاء الهبوط الموسم الماضي.

وينطلق دوري الموسم المقبل في أغسطس بمشاركة 21 فريقا بعد صعود وادي دجلة، والمقاولون العرب، وكهرباء الإسماعيلية.

واحتل الإسماعيلي الموسم الماضي المركز الثامن وقبل الأخير في مجموعة الهبوط برصيد 23 نقطة، نفس رصيد غزل المحلة صاحب المركز الأخير.

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