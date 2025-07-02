مصدر مقرب من عمر فرج يوضح لـ في الجول موقفه من العودة لـ الزمالك

الأربعاء، 02 يوليه 2025 - 20:20

كتب : محمد عبد العظيم

عمر فرج - ديجرفورس السويدي

أوضح مصدر مقرب من عمر فرج لاعب الزمالك المُعار لـ ديجرفورس السويدي موقف اللاعب في سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

عمر فرج

النادي : الزمالك

الزمالك

وأعير اللاعب لصفوف ديجرفورس من الزمالك في يناير الماضي.

وقال المصدر لـ FilGoal.com: "إعارة اللاعب تنتهي يوم 31 يوليو الجاري مع ديجرفورس السويدي".

أخبار متعلقة:
عمر فرج يهز الشباك 5 مرات ويقود ديجرفورس لتصدر الدوري السويدي مبكرا ديجرفورس يعلن مدة استعارة عمر فرج من الزمالك.. وموعد وصوله كما انفرد في الجول.. الزمالك يعلن إعارة عمر فرج خبر في الجول - الزمالك يوافق على إعارة عمر فرج لـ ديجرفورس السويدي

وأضاف "النادي يمكنه تفعيل بند شراء اللاعب بمقابل مليون دولار وهو ما لم يحدث حتى الآن".

وواصل "الزمالك تواصل مع اللاعب ووكيله، وهم منفتحون على إعارته أو بيعه بما يحقق مكاسب مالية للنادي".

وأتم "فرص عودة عمر فرج للزمالك مرتبطة بقرار المدرب الجديد، واللاعب لديه عروض خارجية".

صاحب الـ 23 عاما سجل 10 أهداف وصنع هدفا في 13 مباراة منذ انضمامه للدوري السويدي.

وكان فرج قد سجل 5 أهداف في افتتاح الدوري السويدي في الفوز على هالمستاد بنتيجة 5-0.

واكتفى الدولي الفلسطيني بخوض 5 مباريات فقط بواقع 183 دقيقة مع الزمالك وسجل هدفا ضد إنيمبا النيجيري.

وتوج فرج مع الزمالك بلقب كأس السوبر الإفريقي على حساب الأهلي في مباراة شارك خلالها كبديل.

عمر فرج الزمالك ديجرفورس
نرشح لكم
وكيله يوضح لـ في الجول سبب تفضيل ميلود تدريب الإسماعيلي على حساب أندية أخرى مصدر من الأهلي لـ في الجول: عرض الأخدود؟ لا نية للتفريط في إمام عاشور الزمالك يعلن وصول يانيك فيريرا إلى القاهرة كما انفرد في الجول - العربي السادس.. الإسماعيلي يعلن تعيين ميلود جمال مديرا فنيا محمد شريف: وقعت للأهلي 5 سنوات.. وكنت قريبا بشدة من الانضمام للدوري التركي عودة المخيف.. الأهلي يضم محمد شريف الإسماعيلي: فتح باب الترشح على المقاعد الشاغرة في مجلس الإدارة خبر في الجول - سموحة يرغب في ضم حسام أشرف.. وموقف الزمالك
أخر الأخبار
كرة سلة - سيدات مصر تفتتحن مشوارهن في البطولة العربية بالفوز على الجزائر ساعة | كرة سلة
رومانو: يوفنتوس يتواصل مع مانشستر يونايتد لضم سانشو.. وموقف فنربشخة ساعة | ميركاتو
وكيله يوضح لـ في الجول سبب تفضيل ميلود تدريب الإسماعيلي على حساب أندية أخرى ساعة | الدوري المصري
مصدر من الأهلي لـ في الجول: عرض الأخدود؟ لا نية للتفريط في إمام عاشور ساعة | الدوري المصري
الزمالك يعلن وصول يانيك فيريرا إلى القاهرة ساعة | الدوري المصري
نجما الهلال جاهزان لمواجهة فلومينينسي ساعة | كأس العالم للأندية
كما انفرد في الجول - العربي السادس.. الإسماعيلي يعلن تعيين ميلود جمال مديرا فنيا 2 ساعة | الدوري المصري
كرة يد - تطور جديد.. سبورتنج لـ في الجول: إيقاف صفقة انتقال بيجاد للزمالك بسبب تغيير بالاتفاق 2 ساعة | كرة يد
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 وكيل الحملاوي لـ في الجول: إذا لم يتواصل الأهلي معي مباشرة سأضع الزمالك كأولوية 2 كرة يد – سنواجه ألمانيا مجددا.. مصر تتفوق على سلوفينيا في بطولة العالم للشباب 3 كرة يد - بعد مفاجأة جزر فارو.. موعد مباراة مصر وسلوفينيا في بطولة العالم للشباب والقناة الناقلة 4 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول تفاصيل القائمة الأولى للموسم الجديد من الدوري
/articles/508518/مصدر-مقرب-من-عمر-فرج-يوضح-لـ-في-الجول-موقفه-من-العودة-لـ-الزمالك