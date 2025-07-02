مصدر مقرب من عمر فرج يوضح لـ في الجول موقفه من العودة لـ الزمالك

أوضح مصدر مقرب من عمر فرج لاعب الزمالك المُعار لـ ديجرفورس السويدي موقف اللاعب في سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

عمر فرج النادي : الزمالك الزمالك

وأعير اللاعب لصفوف ديجرفورس من الزمالك في يناير الماضي.

وقال المصدر لـ FilGoal.com: "إعارة اللاعب تنتهي يوم 31 يوليو الجاري مع ديجرفورس السويدي".

وأضاف "النادي يمكنه تفعيل بند شراء اللاعب بمقابل مليون دولار وهو ما لم يحدث حتى الآن".

وواصل "الزمالك تواصل مع اللاعب ووكيله، وهم منفتحون على إعارته أو بيعه بما يحقق مكاسب مالية للنادي".

وأتم "فرص عودة عمر فرج للزمالك مرتبطة بقرار المدرب الجديد، واللاعب لديه عروض خارجية".

صاحب الـ 23 عاما سجل 10 أهداف وصنع هدفا في 13 مباراة منذ انضمامه للدوري السويدي.

وكان فرج قد سجل 5 أهداف في افتتاح الدوري السويدي في الفوز على هالمستاد بنتيجة 5-0.

واكتفى الدولي الفلسطيني بخوض 5 مباريات فقط بواقع 183 دقيقة مع الزمالك وسجل هدفا ضد إنيمبا النيجيري.

وتوج فرج مع الزمالك بلقب كأس السوبر الإفريقي على حساب الأهلي في مباراة شارك خلالها كبديل.