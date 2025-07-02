كما كشف في الجول.. البنك الأهلي يضم ثنائي غزل المحلة

الأربعاء، 02 يوليه 2025 - 18:46

كتب : عمرو نبيل

عمرو الجزار - البنك الأهلي

أعلن نادي البنك الأهلي ضم عمرو الجزار ومحمد أشرف ثنائي غزل المحلة.

محمد أشرف بنشرقي

النادي : البنك الأهلي

عمرو الجزار

النادي : البنك الأهلي

البنك الأهلي
غزل المحلة

وكشف البنك الأهلي عن ضم مدافع غزل المحلة لمدة 3 مواسم مقبلة، فيما وقع لاعب الوسط على عقد يمتد لـ 4 مواسم.

وكان من المفترض أن يمتد تعاقد عمرو الجزار مع غزل المحلة حتى صيف 2027، بينما سيستمر تعاقد أشرف حتى صيف 2028.

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وأشار البنك الأهلي في بيانه إلى أن صفقة ثنائي غزل المحلة ضمن خطة دعم الفريق بصفقات قوية استعدادا للموسم الجديد.

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وكشف FilGoal.com في وقت سابق ضم البنك الأهلي عمرو الجزار في صفقة انتقال حر. (مزيد من التفاصيل)

وضم البنك الأهلي خلال الصيف العديد من الصفقات أبرزها محمد بيومي لاعب الإسماعيلي، كما أتم اتفاقه لضم علي الفيل من مودرن سبورت، وأحمد أمين قفة ومصطفى دويدار لاعبي إنبي، وجيفرسون إنكادا لاعب فاركو.

عمرو الجزار كان قد انضم إلى نادي غزل المحلة في الصيف قبل الماضي قادما من نادي العبور.

المدافع صاحب الـ25 عاما شارك هذا الموسم في 28 مباراة وسجل هدفين وصنع آخر.

وكان الجزار أحد المساهمين في عودة غزل المحلة غلى الدوري الممتاز من القسم الثاني.

واختتم غزل المحلة منافسات الموسم المنقضي في المركز الأخير بمسابقة الدوري برصيد 23 نقطة.

ووصل البنك الأهلي لنهائي كأس عاصمة مصر في الموسم السابق وواجه منافسه سيراميكا كليوباترا الذي توج باللقب للمرة الثالثة.

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