مصدر من البنك الأهلي لـ في الجول: تسلمنا الاستغناء الخاص بعمرو الجزار بعد حل أزمة مستحقاته

بات عمرو الجزار مدافع غزل المحلة لاعبا بين صفوف البنك الأهلي بعد تسلم الاستغناء الخاص به.

وكان FilGoal.com قد أعلن في وقت سابق اتفاق البنك الأهلي على ضم الثنائي عمرو الجزار مدافع الفريق، ومحمد أشرف لاعب الوسط.

وتوقفت صفقة عمرو الجزار فيما بعد بسبب أزمة مستحقات اللاعب مع غزل المحلة.

وكشف مصدر من البنك الأهلي لـ FilGoal.com: "تسلمنا الاستغناء الخاص بالمدافع عمرو الجزار بعد حل أزمة مستحقاته مع غزل المحلة، وأصبح لاعبا في صفوف البنك الأهلي".

وعلم FilGoal.com أن قيمة الصفقة بلغت 38 مليون جنيه بالإضافة إلى 15 % من قيمة إعادة البيع.

وقام غزل المحلة بتسليم الاستغناء الخاص باللاعبين إلى البنك الأهلي.

وكان من المفترض أن يمتد تعاقد عمرو الجزار مع غزل المحلة حتى صيف 2027.

وضم البنك الأهلي خلال الصيف العديد من الصفقات أبرزها محمد بيومي لاعب الإسماعيلي، كما أتم اتفاقه لضم علي الفيل من مودرن سبورت، وأحمد أمين قفة ومصطفى دويدار لاعبي إنبي، وجيفرسون إنكادا لاعب فاركو.

عمرو الجزار كان قد انضم إلى نادي غزل المحلة في الصيف قبل الماضي قادما من نادي العبور.

المدافع صاحب الـ25 عاما شارك هذا الموسم في 28 مباراة وسجل هدفين وصنع آخر.

وكان الجزار أحد المساهمين في عودة غزل المحلة غلى الدوري الممتاز من القسم الثاني.

واختتم غزل المحلة منافسات الموسم المنقضي في المركز الأخير بمسابقة الدوري برصيد 23 نقطة.

ووصل البنك الأهلي لنهائي كأس عاصمة مصر في الموسم السابق وواجه منافسه سيراميكا كليوباترا الذي توج باللقب للمرة الثالثة.