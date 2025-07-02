والده يوضح سبب إلقاء القبض على يوسف بلايلي في فرنسا

أوضح حفيظ بلايلي والد يوسف بلايلي لاعب الترجي التونسي سبب القبض على نجله في مطار فرنسا.

يوسف بلايلي النادي : الترجي الترجي

والتقطت العدسات صورا لإلقاء القبض على بلايلي في مطار شارل ديجول بالعاصمة الفرنسية باريس.

وقال حفيظ بلايلي لـ الهداف الجزائرية: "يوسف تعرض لمعاملة سيئة في المطار ولم يرتكب جريمة وكل ما في الأمر أنه تدخل لعدم قدرة ابنه ذو السنتين على وضع حزام الأمن في الطائرة".

وأضاف "ما تعرض له يوسف غير مقبول تماما وغير مقبول أن يُعامل لاعب دولي بتلك الطريقة بسبب حزام أمن".

وتألق يوسف بلايلي في كأس العالم للأندية إذ قاد الترجي التونسي لتحقيق الفوز على لوس أنجلوس الأمريكي بهدف دون رد.

وأنهى الترجي مرحلة المجموعات برصيد 3 نقاط لكنها لم تكن كافية لاستمرار الفريق في البطولة.

وشارك بلايلي في 36 مباراة هذا الموسم وسجل 19 هدفا وصنع 16 في جميع المسابقات وتوج بالثنائية المحلية.