كما كشف في الجول - "نسر جديد".. المصري يعلن ضم عمر الساعي من الأهلي

الأربعاء، 02 يوليه 2025 - 18:14

كتب : عمرو نبيل

عمر الساعي - المصري

أعلن النادي المصري ضم عمر الساعي لاعب وسط الأهلي.

وينضم الساعي للنادي البورسعيدي على سبيل الإعارة لمدة موسم وفقا لما علمه FilGoal.com.

وكان الساعي قد انضم إلى الأهلي بداية الموسم المنقضي قادما من الإسماعيلي.

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وكان FilGoal.com قد كشف عن إتمام المصري اتفاقه مع الأهلي بشأن ضم عمر الساعي لمدة موسم على سبيل الإعارة مقابل 6 ملايين جنيه تصل إلى 8 ملايين بالمكافآت. (مزيد من التفاصيل)

ويمتد تعاقد عمر الساعي مع الأهلي حتى صيف 2029.

ولم يشارك عمر الساعي مع الأهلي كثيرا، كما تم استبعاده مؤخرا من القائمة التي خاضت كأس العالم للأندية.

صاحب الـ 22 عاما لعب 10 مباريات فقط مع الاهلي وصنع هدفا وحيدا.

ويسعى المصري لتدعيم صفوفه تحت للموسم الجديد تحت قيادة التونسي نبيل الكوكي.

وأنهى المصري الدوري خلال الموسم الماضي في المركز الرابع وتأهل للمشاركة في كأس الكونفدرالية الإفريقية للموسم الثاني على التوالي.

الدوري المصري الأهلي عمر الساعي المصري
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