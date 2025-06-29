خبر في الجول - الساعي يتمم اتفاقه مع المصري بعد جلسة الإسماعيلية

الأحد، 29 يونيو 2025 - 12:42

كتب : عمرو نبيل

تتويج الأهلي بعد الفوز على العين الإماراتي - عمر الساعي

أتم عمر الساعي لاعب وسط الأهلي اتفاقه مع النادي المصري تمهيدا للانضمام للفريق في الموسم المقبل.

ويمتد تعاقد عمر الساعي مع الأهلي حتى صيف 2029.

وعلم FilGoal.com أن عمر الساعي قد أتم اتفاقه مع النادي المصري بعد جلسة جمعت اللاعب بمسؤولي النادي في مدينة الإسماعيلية تمهيدا لانتقاله الموسم المقبل.

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وينتظر المصري إبرام الاتفاق الرسمي مع الأهلي تمهيدا للإعلان عن الصفقة.

وانضم الساعي إلى الأهلي بداية الموسم الماضي قادما من الإسماعيلي.

ولم يشارك عمر الساعي مع الأهلي كثيرا، كم تم ساتبعاده مؤخرا من القائمة التي خاضت كأس العالم للأندية.

صاحب الـ 22 عاما لعب 10 مباريات فقط مع الاهلي وصنع هدفا وحيدا.

ويسعى المصري لتدعيم صفوفه تحت للموسم الجديد تحت قيادة التونسي نبيل الكوكي.

وأنهى المصري الدوري خلال الموسم الماضي في المركز الرابع وتأهل للمشاركة في كأس الكونفدرالية الإفريقية للموسم الثاني على التوالي.

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