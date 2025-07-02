فان برونكهورست ينضم لجهاز سلوت في ليفربول

أعلن نادي ليفربول انضمام جيوفاني فان برونكهورست كمدرب مساعد في الجهاز الفني لأرني سلوت.

كما انضم تشافي فاليرو كمدرب لحراس المرمى.

بينما ودع كل من فابيان أوتي وكلاوديو تافاريل تدريب حراس مرمى الريدز قبل بداية الموسم المقبل.

وبدأ فان برونكهورست مسيرته التدريبية كمساعد مدرب في فينورد عام 2010.

ثم تولى بنفسه مسؤولية الفريق من عام 2015 إلى عام 2019، وشهد عهده مع فينورد الفوز بلقب الدوري الهولندي موسم 2016-2017.

وتولى المدرب الهولندي لاحقًا تدريب فريق جوانزو الصيني، ثم جلاسكو رينجرز الذي قاده للفوز بكأس اسكتلندا والوصول لنهائي الدوري الأوروبي في موسم 2021-2022.

كما قاد مؤخرا بشكتاش، قبل أن يغادر الفريق التركي أواخر عام 2024.

فيما يعود تشافي فاليرو إلى ليفربول كمدرب جديد لحراس المرمى، عائدًا إلى ميرسيسايد بعد أن أمضى السنوات السبع الماضية مع وست هام يونايتد.