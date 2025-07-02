تنس طاولة - بتروجت بطلا لدوري الرجال على حساب الأهلي وإنبي

حقق فريق بتروجت لتنس الطاولة رجال لقب بطولة الدوري الممتاز لموسم 2024-2025، وذلك عقب فوزه على الأهلي وإنبي في الدورة الثلاثية الفاصلة التي أقيمت داخل صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

‎وتمكن فريق بتروجت من الفوز على الأهلي في الفترة الصباحية بنتيجة 3-0، قبل أن يحسم اللقب لصالحه بعد التغلب على إنبي بنتيجة 3-1 في المباراة الثانية.

ليتوج بذلك بلقب الدوري الممتاز ويجمع بين لقبى الدورى للسيدات والرجال موسم "2024-2025".

‎وكان بتروجت وإنبي والأهلي تعادلوا في النقاط بعد انتهاء الدورتين المجمعتين الأولى والثانية، ليتم اللجوء إلى دورة ثلاثية فاصلة لحسم بطل الدوري، ونجح بتروجت في حسمها لصالحه.

ويمثل فريق بتروجت اللاعبون: مروان عبدالوهاب، سيد رمضان، باسل علاء، محمد وليد، نور طارق، إلى جانب اللاعب المحترف الصيني تشو كاي.

ويقود الجهاز الفني ياسر صبحي مديرا فنيا، ويعاونه إسلام المحمدي مدربا عاما، ومحمد خيري مدربا للأحمال، وإسلام أبوالدهب إداريا.