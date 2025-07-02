بعد اهتمام تشيلسي ويونايتد وتوتنام.. مدافع إيفرتون مستمر حتى 2030
الأربعاء، 02 يوليه 2025 - 12:23
كتب : FilGoal
أعلن نادي إيفرتون تمديد عقد مدافعه جاراد برانثويت ليقطع الطريق على من يرغب في ضمه.
ومدد اللاعب عقده حتى صيف 2030.
وكان عقد اللاعب مع إيفرتون ينتهي في صيف 2027.
وحاول تشيلسي ومانشستر يونايتد وتوتنام التعاقد مع جاراد برانثويت مدافع إيفرتون، حسب تقارير عديدة.
وأوضحت التقارير أن يونايتد وتوتنام مهتمان بقوة بضم اللاعب، وإن كانت فرص مانشستر يونايتد الأكب في الحصول على مدافع إيفرتون.
جاراد برانثويت صاحب الـ22 عاما، يلعب في صفوف التوفيز منذ صيف 2021.
ولعب جاراد برانثويت موسما على سبيل الإعارة في صفوف إيندهوفن الهولندي قبل أن يعود إلى إيفرتون في صيف 2023.
جاراد برانثويت لعب 86 مباراة بقميص إيفرتون في جميع المسابقات وسجل 4 أهداف.
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