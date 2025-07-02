كورتوا: من يصدق ما يقال على تويتر عن كأس العالم لا يفهم كرة القدم

يرى تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد الإسباني أن من ينتقد بطولة كأس العالم للأندية لا يفهم كرة القدم بشكل صحيح.

تيبو كورتوا النادي : ريال مدريد ريال مدريد

وتأهل ريال مدريد إلى ربع نهائي كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة الأمريكية بالفوز على يوفنتوس بهدف دون رد.

وقال كورتوا عقب المباراة عبر DAZN: "من يصدق 4 أشخاص على تويتر يعتقدون أن مستوى كأس العالم سيئ فهو مخطئ، لكن من يفهم كرة القدم يعلم أن الفرق البرازيلية قوية والهلال فريق عظيم وأن مونتيري قادر على هزيمة دورتموند بسهولة ولسي أن الفرق الأوروبية هي الأفضل".

وأضاف "أعتقد أن هذا هو الواقع في النهاية، المستوى مرتفع وهذا واضح في كل مباراة، وأعتقد أن هناك العديد من المباريات الجيدة والمثيرة للاهتمام وعلينا مواصلة العمل بجد لنصل إلى النهائي".

وأتم تصريحاته "نلعب بشكل جيد ونحافظ على هدوئنا وأعتقد أن المدرب يريد منا زيادة التمريرات وألا نندفع دائما بأقصى سرعة من جانب إلى آخر، فمن الجيد الحفاظ على التمركز واستعادة الكرة ثم تمريرات سريعة وسلسلة وبالطبع التزام الفريق بأكمله أمر مهم".

ويلعب ريال مدريد في دور الثمانية ضد الفائز من بوروسيا دورتموند الألماني ومونتيري المكسيكي.