جونزالو جارسيا: رونالدو قدوتي.. وبهذه الطريقة سجلت في يوفنتوس

كشف جونزالو جارسيا مهاجم ريال مدريد عن قدوته في كرة القدم، وذلك بعدما قاد فريقه للفوز على يوفنتوس الإيطالي في كأس العالم للأندية.

جونزالو جارسيا النادي : ريال مدريد ريال مدريد

وتأهل ريال مدريد إلى ربع نهائي كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة الأمريكية بالفوز على يوفنتوس بهدف دون رد.

وقال جارسيا عقب المباراة عبر DAZN: "قدوتي هو كريستيانو رونالدو وقلت ذلك كثيرا، لدي الكثير من الأمثلة التي أتعلم منها لكن إذا كنت سأختار لاعب واحد فقط بالتأكيد سيكون رونالدو".

وأضاف "عندما شاهدت الكرة قادمة من عرضية أرنولد ورأيت أنها مرت من روديجير قلت هذه فرصتي وحاولت وضع الكرة في الشباك بكل قوة، ولا أستطيع وصف شعوري بهذا الهدف أنا سعيد جدا".

وسجل جارسيا 3 أهداف في 4 مباريات مع ريال مدريد في كأس العالم للأندية حتى الآن.

ويلعب ريال مدريد في دور الثمانية ضد الفائز من بوروسيا دورتموند الألماني ومونتيري المكسيكي.